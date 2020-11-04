Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %44,6 artış ve yıllık ise %8,6 düşüşle 478,472 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %46,3 artış ve 2019 yılının Eylül ayına göre de %13,1 düşüşle 203,23 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %6 düşüşle 3,93 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 düşüşle 1,66 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 696.945 mt ile yıllık %8,58 artış kaydeden Yemen oldu. Yemen’i 635.734 mt inşaat demiri ithal eden İsrail ve 362.015 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak- Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Yemen
|
696.945
|
641.868
|
8,58
|
19.905
|
45.647
|
-56,39
|
İsrail
|
635.734
|
626.979
|
1,40
|
111.895
|
80.945
|
38,24
|
ABD
|
362.015
|
70.380
|
414,37
|
39.952
|
32.842
|
21,65
|
Hong Kong
|
314.061
|
161.240
|
94,78
|
107.097
|
51.596
|
107,57
|
Singapur
|
234.242
|
490.346
|
-52,23
|
-
|
103.262
|
-
|
Etiyopya
|
134.432
|
205.132
|
-34,47
|
10.763
|
53.911
|
-80,04
|
Cibuti
|
102.136
|
125.495
|
-18,61
|
8.687
|
12.623
|
-31,18
|
Jamaika
|
93.673
|
87.965
|
6,49
|
16.306
|
-
|
-
|
Lübnan
|
93.208
|
81.801
|
13,94
|
18.273
|
12.448
|
46,79
|
Irak
|
87.176
|
81.669
|
6,74
|
13.407
|
12.571
|
6,65
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: