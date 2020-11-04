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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 10:32:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %44,6 artış ve yıllık ise %8,6 düşüşle 478,472 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %46,3 artış ve 2019 yılının Eylül ayına göre de %13,1 düşüşle 203,23 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %6 düşüşle 3,93 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 düşüşle 1,66 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 696.945 mt ile yıllık %8,58 artış kaydeden Yemen oldu. Yemen’i 635.734 mt inşaat demiri ithal eden İsrail ve 362.015 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak- Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Yemen

696.945

641.868

8,58

19.905

45.647

-56,39

İsrail

635.734

626.979

1,40

111.895

80.945

38,24

ABD

362.015

70.380

414,37

39.952

32.842

21,65

Hong Kong

314.061

161.240

94,78

107.097

51.596

107,57

Singapur

234.242

490.346

-52,23

-

103.262

-

Etiyopya

134.432

205.132

-34,47

10.763

53.911

-80,04

Cibuti

102.136

125.495

-18,61

8.687

12.623

-31,18

Jamaika

93.673

87.965

6,49

16.306

-

-

Lübnan

93.208

81.801

13,94

18.273

12.448

46,79

Irak

87.176

81.669

6,74

13.407

12.571

6,65

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  inşaat demiri  uzun ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  |  benzer haberler »


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