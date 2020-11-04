Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 10:32:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %44,6 artış ve yıllık ise %8,6 düşüşle 478,472 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %46,3 artış ve 2019 yılının Eylül ayına göre de %13,1 düşüşle 203,23 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %6 düşüşle 3,93 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 düşüşle 1,66 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 696.945 mt ile yıllık %8,58 artış kaydeden Yemen oldu. Yemen’i 635.734 mt inşaat demiri ithal eden İsrail ve 362.015 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak- Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Yemen 696.945 641.868 8,58 19.905 45.647 -56,39 İsrail 635.734 626.979 1,40 111.895 80.945 38,24 ABD 362.015 70.380 414,37 39.952 32.842 21,65 Hong Kong 314.061 161.240 94,78 107.097 51.596 107,57 Singapur 234.242 490.346 -52,23 - 103.262 - Etiyopya 134.432 205.132 -34,47 10.763 53.911 -80,04 Cibuti 102.136 125.495 -18,61 8.687 12.623 -31,18 Jamaika 93.673 87.965 6,49 16.306 - - Lübnan 93.208 81.801 13,94 18.273 12.448 46,79 Irak 87.176 81.669 6,74 13.407 12.571 6,65

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: