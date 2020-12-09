﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,4 azaldı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 14:25:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10 artış ve yıllık ise %14,4 düşüşle 506.839 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %14 artış ve 2019 yılının Ekim ayına göre de %12,3 düşüşle 223,32 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %7,4 düşüşle 4,42 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 düşüşle 1,88 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 730.247 mt ile yıllık %1,52 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 711.715 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 401.639 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak- Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

730.247

719.317

1,52

95.101

92.338

2,99

Yemen

711.715

760.914

-6,47

15.000

119.046

-87,40

Hong Kong

401.639

214.700

87,07

87.578

53.461

63,82

ABD

380.126

70.380

440,11

35.073

-

-

Singapur

234.242

543.373

-56,89

-

53.027

-

Etiyopya

140.662

232.302

-39,45

6.230

27.170

-77,07

Lübnan

129.057

103.947

24,16

35.829

22.146

61,79

Jamaika

113.661

121.939

-6,79

19.989

33.974

-41,16

Cibuti

110.325

144.129

-23,45

8.190

18.634

-56,05

Irak

107.719

94.367

14,15

20.543

12.699

61,77

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  inşaat demiri  Türkiye  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Ara

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %34,5 azaldı
19  Kas

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü
18  Kas

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı
17  Kas

Habaş filmaşin hattı sipariş etti
16  Kas

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı