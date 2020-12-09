Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10 artış ve yıllık ise %14,4 düşüşle 506.839 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %14 artış ve 2019 yılının Ekim ayına göre de %12,3 düşüşle 223,32 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %7,4 düşüşle 4,42 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 düşüşle 1,88 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 730.247 mt ile yıllık %1,52 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 711.715 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 401.639 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak- Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
730.247
|
719.317
|
1,52
|
95.101
|
92.338
|
2,99
|
Yemen
|
711.715
|
760.914
|
-6,47
|
15.000
|
119.046
|
-87,40
|
Hong Kong
|
401.639
|
214.700
|
87,07
|
87.578
|
53.461
|
63,82
|
ABD
|
380.126
|
70.380
|
440,11
|
35.073
|
-
|
-
|
Singapur
|
234.242
|
543.373
|
-56,89
|
-
|
53.027
|
-
|
Etiyopya
|
140.662
|
232.302
|
-39,45
|
6.230
|
27.170
|
-77,07
|
Lübnan
|
129.057
|
103.947
|
24,16
|
35.829
|
22.146
|
61,79
|
Jamaika
|
113.661
|
121.939
|
-6,79
|
19.989
|
33.974
|
-41,16
|
Cibuti
|
110.325
|
144.129
|
-23,45
|
8.190
|
18.634
|
-56,05
|
Irak
|
107.719
|
94.367
|
14,15
|
20.543
|
12.699
|
61,77
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: