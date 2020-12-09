Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,4 azaldı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 14:25:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10 artış ve yıllık ise %14,4 düşüşle 506.839 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %14 artış ve 2019 yılının Ekim ayına göre de %12,3 düşüşle 223,32 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %7,4 düşüşle 4,42 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 düşüşle 1,88 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 730.247 mt ile yıllık %1,52 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 711.715 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 401.639 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak- Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 730.247 719.317 1,52 95.101 92.338 2,99 Yemen 711.715 760.914 -6,47 15.000 119.046 -87,40 Hong Kong 401.639 214.700 87,07 87.578 53.461 63,82 ABD 380.126 70.380 440,11 35.073 - - Singapur 234.242 543.373 -56,89 - 53.027 - Etiyopya 140.662 232.302 -39,45 6.230 27.170 -77,07 Lübnan 129.057 103.947 24,16 35.829 22.146 61,79 Jamaika 113.661 121.939 -6,79 19.989 33.974 -41,16 Cibuti 110.325 144.129 -23,45 8.190 18.634 -56,05 Irak 107.719 94.367 14,15 20.543 12.699 61,77

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: