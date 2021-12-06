Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %39,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %12 düşüş ve yıllık %25 artışla 632.576 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,6 düşüş ve 2020 yılının Ekim ayına göre de %95,6 artışla 436,4 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %39,6 artışla 6,17 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %105,4 artışla 3,88 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 911.250 mt ile yıllık %24,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 750.995 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 643.230 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
911.250
|
730.247
|
24,79
|
128.103
|
95.100
|
34,70
|
Yemen
|
750.995
|
711.365
|
5,57
|
91.404
|
14.649
|
523,96
|
Singapur
|
643.230
|
234.242
|
174,60
|
18.215
|
-
|
-
|
Hong Kong
|
427.388
|
401.639
|
6,41
|
47.643
|
87.578
|
-45,60
|
Peru
|
284.796
|
58.273
|
388,73
|
309
|
26.288
|
-98,82
|
Brezilya
|
274.950
|
15.162
|
1713,42
|
-
|
15.024
|
-
|
Kanada
|
261.295
|
28.077
|
830,64
|
61.972
|
-
|
-
|
ABD
|
223.994
|
380.125
|
-41,07
|
16.455
|
35.073
|
-53,08
|
Jamaika
|
169.760
|
113.661
|
49,36
|
30.923
|
19.988
|
54,71
|
Şili
|
167.145
|
28.905
|
478,26
|
31.313
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: