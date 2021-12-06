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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %39,6 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 14:10:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %12 düşüş ve yıllık %25 artışla 632.576 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,6 düşüş ve 2020 yılının Ekim ayına göre de %95,6 artışla 436,4 milyon $ oldu.


 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %39,6 artışla 6,17 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %105,4 artışla 3,88 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 911.250 mt ile yıllık %24,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 750.995 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 643.230 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

911.250

730.247

24,79

128.103

95.100

34,70

Yemen

750.995

711.365

5,57

91.404

14.649

523,96

Singapur

643.230

234.242

174,60

18.215

-

-

Hong Kong

427.388

401.639

6,41

47.643

87.578

-45,60

Peru

284.796

58.273

388,73

309

26.288

-98,82

Brezilya

274.950

15.162

1713,42

-

15.024

-

Kanada

261.295

28.077

830,64

61.972

-

-

ABD

223.994

380.125

-41,07

16.455

35.073

-53,08

Jamaika

169.760

113.661

49,36

30.923

19.988

54,71

Şili

167.145

28.905

478,26

31.313

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  Türkiye  inşaat demiri  çelik üretimi  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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