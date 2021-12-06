Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %39,6 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 14:10:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %12 düşüş ve yıllık %25 artışla 632.576 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,6 düşüş ve 2020 yılının Ekim ayına göre de %95,6 artışla 436,4 milyon $ oldu.





Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %39,6 artışla 6,17 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %105,4 artışla 3,88 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 911.250 mt ile yıllık %24,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 750.995 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 643.230 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 911.250 730.247 24,79 128.103 95.100 34,70 Yemen 750.995 711.365 5,57 91.404 14.649 523,96 Singapur 643.230 234.242 174,60 18.215 - - Hong Kong 427.388 401.639 6,41 47.643 87.578 -45,60 Peru 284.796 58.273 388,73 309 26.288 -98,82 Brezilya 274.950 15.162 1713,42 - 15.024 - Kanada 261.295 28.077 830,64 61.972 - - ABD 223.994 380.125 -41,07 16.455 35.073 -53,08 Jamaika 169.760 113.661 49,36 30.923 19.988 54,71 Şili 167.145 28.905 478,26 31.313 - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: