Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,5 düştü

Pazartesi, 05 Eylül 2022 15:54:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %18,3 ve yıllık %33,2 düşüşle 380.077 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %27,4 ve 2021 yılının Temmuz ayına göre de %25,9 düşüşle 285,33 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %17,5 düşüşle 3,47 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,1 artışla 2,66 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 613.739 mt ile yıllık %5,66 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 402.806 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 278.099 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 613.739 580.881 5,66 40.927 78.874 -48,11 Yemen 402.806 510.285 -21,06 6.000 65.525 -90,84 ABD 278.099 153.466 81,21 71.515 43.025 66,22 Kanada 191.516 107.709 77,81 12.748 29.575 -56,9 Arnavutluk 139.855 68.602 103,86 27.240 13.081 108,24 Jamaika 120.962 106.608 13,46 29.366 28.069 4,62 Romanya 115.270 59.558 93,54 - 5.655 - İngiltere 102.852 9.569 974,85 6.000 9.510 -36,91 Senegal 88.734 70.769 25,39 10.687 - - Peru 83.334 271.855 -69,35 - 13.400 -

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: