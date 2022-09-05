Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %18,3 ve yıllık %33,2 düşüşle 380.077 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %27,4 ve 2021 yılının Temmuz ayına göre de %25,9 düşüşle 285,33 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %17,5 düşüşle 3,47 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,1 artışla 2,66 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 613.739 mt ile yıllık %5,66 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 402.806 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 278.099 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
613.739
|
580.881
|
5,66
|
40.927
|
78.874
|
-48,11
|
Yemen
|
402.806
|
510.285
|
-21,06
|
6.000
|
65.525
|
-90,84
|
ABD
|
278.099
|
153.466
|
81,21
|
71.515
|
43.025
|
66,22
|
Kanada
|
191.516
|
107.709
|
77,81
|
12.748
|
29.575
|
-56,9
|
Arnavutluk
|
139.855
|
68.602
|
103,86
|
27.240
|
13.081
|
108,24
|
Jamaika
|
120.962
|
106.608
|
13,46
|
29.366
|
28.069
|
4,62
|
Romanya
|
115.270
|
59.558
|
93,54
|
-
|
5.655
|
-
|
İngiltere
|
102.852
|
9.569
|
974,85
|
6.000
|
9.510
|
-36,91
|
Senegal
|
88.734
|
70.769
|
25,39
|
10.687
|
-
|
-
|
Peru
|
83.334
|
271.855
|
-69,35
|
-
|
13.400
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: