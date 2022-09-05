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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,5 düştü

Pazartesi, 05 Eylül 2022 15:54:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %18,3 ve yıllık %33,2 düşüşle 380.077 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %27,4 ve 2021 yılının Temmuz ayına göre de %25,9 düşüşle 285,33 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %17,5 düşüşle 3,47 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,1 artışla 2,66 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 613.739 mt ile yıllık %5,66 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 402.806 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 278.099 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

613.739

580.881

5,66

40.927

78.874

-48,11

Yemen

402.806

510.285

-21,06

6.000

65.525

-90,84

ABD

278.099

153.466

81,21

71.515

43.025

66,22

Kanada

191.516

107.709

77,81

12.748

29.575

-56,9

Arnavutluk

139.855

68.602

103,86

27.240

13.081

108,24

Jamaika

120.962

106.608

13,46

29.366

28.069

4,62

Romanya

115.270

59.558

93,54

-

5.655

-

İngiltere

102.852

9.569

974,85

6.000

9.510

-36,91

Senegal

88.734

70.769

25,39

10.687

-

-

Peru

83.334

271.855

-69,35

-

13.400

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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