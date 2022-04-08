Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda sabit kaldı

Cuma, 08 Nisan 2022 13:53:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10,6 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 551.822 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %9,6 ve 2021 yılının Şubat ayına göre de %34,7 artışla 386,9 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda hemen hemen aynı kalarak 1,05 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %39,8 artışla 740,16 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 274.751 mt ile yıllık %46,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 159.141 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 54.101 mt ithalat yapan Arnavutluk takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 274.751 187.137 46,82 123.643 91.353 35,35 Yemen 159.141 117.203 35,78 56.490 64.133 -11,92 Arnavutluk 54.101 15.822 241,94 35.139 9.319 277,07 Kanada 54.070 - - 54.070 - - Jamaika 47.558 44.532 6,8 30.575 21.173 44,41 Şili 37.147 14.253 -160,6 7.151 14.253 -49,83 İngiltere 35.813 24 -100 35.812 - - ABD 33.999 40.619 - 29.133 30.407 -4,19 Lübnan 29.775 30.384 -16,3 10.787 8.387 28,62 Hollanda 28.969 19.099 -2 28.969 19.018 52,32

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: