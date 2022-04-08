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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda sabit kaldı

Cuma, 08 Nisan 2022 13:53:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10,6 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 551.822 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %9,6 ve 2021 yılının Şubat ayına göre de %34,7 artışla 386,9 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda hemen hemen aynı kalarak 1,05 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %39,8 artışla 740,16 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 274.751 mt ile yıllık %46,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 159.141 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 54.101 mt ithalat yapan Arnavutluk takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

274.751

187.137

46,82

123.643

91.353

35,35

Yemen

159.141

117.203

35,78

56.490

64.133

-11,92

Arnavutluk

54.101

15.822

241,94

35.139

9.319

277,07

Kanada

54.070

-

-

54.070

-

-

Jamaika

47.558

44.532

6,8

30.575

21.173

44,41

Şili

37.147

14.253

-160,6

7.151

14.253

-49,83

İngiltere

35.813

24

-100

35.812

   -

-

ABD

33.999

40.619

-

29.133

30.407

-4,19

Lübnan

29.775

30.384

-16,3

10.787

8.387

28,62

Hollanda

28.969

19.099

-2

28.969

19.018

52,32

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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