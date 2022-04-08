Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10,6 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 551.822 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %9,6 ve 2021 yılının Şubat ayına göre de %34,7 artışla 386,9 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda hemen hemen aynı kalarak 1,05 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %39,8 artışla 740,16 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 274.751 mt ile yıllık %46,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 159.141 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 54.101 mt ithalat yapan Arnavutluk takip etti.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
274.751
|
187.137
|
46,82
|
123.643
|
91.353
|
35,35
|
Yemen
|
159.141
|
117.203
|
35,78
|
56.490
|
64.133
|
-11,92
|
Arnavutluk
|
54.101
|
15.822
|
241,94
|
35.139
|
9.319
|
277,07
|
Kanada
|
54.070
|
-
|
-
|
54.070
|
-
|
-
|
Jamaika
|
47.558
|
44.532
|
6,8
|
30.575
|
21.173
|
44,41
|
Şili
|
37.147
|
14.253
|
-160,6
|
7.151
|
14.253
|
-49,83
|
İngiltere
|
35.813
|
24
|
-100
|
35.812
|
-
|
-
|
ABD
|
33.999
|
40.619
|
-
|
29.133
|
30.407
|
-4,19
|
Lübnan
|
29.775
|
30.384
|
-16,3
|
10.787
|
8.387
|
28,62
|
Hollanda
|
28.969
|
19.099
|
-2
|
28.969
|
19.018
|
52,32
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: