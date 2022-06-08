Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,4 düştü

Çarşamba, 08 Haziran 2022 11:15:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %23,1 ve yıllık %17,2 düşüşle 521.267 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,4 düşüş ve 2021 yılının Nisan ayına göre de %8,9 artışla 413,11 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %2,4 düşüşle 2,24 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %30,9 artışla 1,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 468.642 mt ile yıllık %36,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 332.454 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 173.608 mt ithalat yapan Kanada takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 468.642 343.075 36,6 100.927 94.971 6,27 Yemen 332.454 308.777 7,67 72.942 137.234 -46,85 Kanada 173.608 20.573 743,86 62.265 ­ 20.573 202,65 ABD 143.217 75.455 89,8 51.312 9.669 430,69 Arnavutluk 93.260 38.516 142,13 11.399 9.456 20,55 Romanya 68.973 24.193 185,09 1.000 7.716 -87,04 İngiltere 59.415 - - 21.530 - - Jamaika 57.869 78.538 -26,32 10.415 34.006 -69,37 Şili 56.858 39.630 43,47 10.204 25.374 -59,79 Singapur 56.546 291.332 -80,59 - 101.040 -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: