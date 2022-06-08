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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,4 düştü

Çarşamba, 08 Haziran 2022 11:15:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %23,1 ve yıllık %17,2 düşüşle 521.267 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,4 düşüş ve 2021 yılının Nisan ayına göre de %8,9 artışla 413,11 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %2,4 düşüşle 2,24 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %30,9 artışla 1,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 468.642 mt ile yıllık %36,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 332.454 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 173.608 mt ithalat yapan Kanada takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

468.642

343.075

36,6

100.927

94.971

6,27

Yemen

332.454

308.777

7,67

72.942

137.234

-46,85

Kanada

173.608

20.573

743,86

62.265

­ 20.573

202,65

ABD

143.217

75.455

89,8

51.312

9.669

430,69

Arnavutluk

93.260

38.516

142,13

11.399

9.456

20,55

Romanya

68.973

24.193

185,09

1.000

7.716

-87,04

İngiltere

59.415

-

-

21.530

-

-

Jamaika

57.869

78.538

-26,32

10.415

34.006

-69,37

Şili

56.858

39.630

43,47

10.204

25.374

-59,79

Singapur

56.546

291.332

-80,59

-

101.040

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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