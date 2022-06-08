Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %23,1 ve yıllık %17,2 düşüşle 521.267 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,4 düşüş ve 2021 yılının Nisan ayına göre de %8,9 artışla 413,11 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %2,4 düşüşle 2,24 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %30,9 artışla 1,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 468.642 mt ile yıllık %36,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 332.454 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 173.608 mt ithalat yapan Kanada takip etti.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
468.642
|
343.075
|
36,6
|
100.927
|
94.971
|
6,27
|
Yemen
|
332.454
|
308.777
|
7,67
|
72.942
|
137.234
|
-46,85
|
Kanada
|
173.608
|
20.573
|
743,86
|
62.265
|
20.573
|
202,65
|
ABD
|
143.217
|
75.455
|
89,8
|
51.312
|
9.669
|
430,69
|
Arnavutluk
|
93.260
|
38.516
|
142,13
|
11.399
|
9.456
|
20,55
|
Romanya
|
68.973
|
24.193
|
185,09
|
1.000
|
7.716
|
-87,04
|
İngiltere
|
59.415
|
-
|
-
|
21.530
|
-
|
-
|
Jamaika
|
57.869
|
78.538
|
-26,32
|
10.415
|
34.006
|
-69,37
|
Şili
|
56.858
|
39.630
|
43,47
|
10.204
|
25.374
|
-59,79
|
Singapur
|
56.546
|
291.332
|
-80,59
|
-
|
101.040
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: