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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %11,4 düştü

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 15:46:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %22,4 ve yıllık %40,8 düşüşle 399.478 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %13,9 ve 2021 yılının Mayıs ayına göre de %16,3 düşüşle 352,38 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %11,4 düşüşle 2,63 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %18,7 artışla 1,99 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 509.928 mt ile yıllık %24,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 331.203 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 177.859 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

509.928

408.563

24,81

41.992

65.488

-35,88

Yemen

331.203

396.665

-16,5

4.539

87.888

-94,84

ABD

177.859

95.104

87,02

34.643

19.649

76,31

Kanada

173.608

20.573

743,86

-

-

-

Arnavutluk

102.046

46.672

118,65

7.467

8.156

-8,45

Romanya

94.749

30.289

212,82

25.743

6.096

322,29

Jamaika

83.989

78.538

6,94

26.512

-

-

Senegal

79.310

49.254

61,02

38.842

1.962

1879,71

İngiltere

70.724

-

-

12.805

-

-

Şili

63.097

68.068

-7,3

6.240

28.439

-78,06

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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