Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %11,4 düştü

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 15:46:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %22,4 ve yıllık %40,8 düşüşle 399.478 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %13,9 ve 2021 yılının Mayıs ayına göre de %16,3 düşüşle 352,38 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %11,4 düşüşle 2,63 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %18,7 artışla 1,99 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 509.928 mt ile yıllık %24,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 331.203 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 177.859 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 509.928 408.563 24,81 41.992 65.488 -35,88 Yemen 331.203 396.665 -16,5 4.539 87.888 -94,84 ABD 177.859 95.104 87,02 34.643 19.649 76,31 Kanada 173.608 20.573 743,86 - - - Arnavutluk 102.046 46.672 118,65 7.467 8.156 -8,45 Romanya 94.749 30.289 212,82 25.743 6.096 322,29 Jamaika 83.989 78.538 6,94 26.512 - - Senegal 79.310 49.254 61,02 38.842 1.962 1879,71 İngiltere 70.724 - - 12.805 - - Şili 63.097 68.068 -7,3 6.240 28.439 -78,06

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: