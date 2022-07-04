Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %11,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %22,4 ve yıllık %40,8 düşüşle 399.478 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %13,9 ve 2021 yılının Mayıs ayına göre de %16,3 düşüşle 352,38 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %11,4 düşüşle 2,63 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %18,7 artışla 1,99 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 509.928 mt ile yıllık %24,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 331.203 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 177.859 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
509.928
|
408.563
|
24,81
|
41.992
|
65.488
|
-35,88
|
Yemen
|
331.203
|
396.665
|
-16,5
|
4.539
|
87.888
|
-94,84
|
ABD
|
177.859
|
95.104
|
87,02
|
34.643
|
19.649
|
76,31
|
Kanada
|
173.608
|
20.573
|
743,86
|
-
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
102.046
|
46.672
|
118,65
|
7.467
|
8.156
|
-8,45
|
Romanya
|
94.749
|
30.289
|
212,82
|
25.743
|
6.096
|
322,29
|
Jamaika
|
83.989
|
78.538
|
6,94
|
26.512
|
-
|
-
|
Senegal
|
79.310
|
49.254
|
61,02
|
38.842
|
1.962
|
1879,71
|
İngiltere
|
70.724
|
-
|
-
|
12.805
|
-
|
-
|
Şili
|
63.097
|
68.068
|
-7,3
|
6.240
|
28.439
|
-78,06
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: