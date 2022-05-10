Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %3,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %26,1 ve yıllık %11,7 artışla 686.511 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %30,7 ve 2021 yılının Mart ayına göre de %44,7 artışla 499,1 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %3,9 artışla 1,73 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %41,2 artışla 1,23 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 368.414 mt ile yıllık %48,5 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 263.799 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 114.792 mt ithalat yapan Kanada takip etti.
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
368.414
|
248.104
|
48,49
|
94.794
|
60.967
|
55,48
|
Yemen
|
263.799
|
171.543
|
53,78
|
106.147
|
54.340
|
95,34
|
Kanada
|
114.792
|
-
|
-
|
62.421
|
-
|
-
|
ABD
|
93.006
|
65.786
|
41,38
|
60.125
|
25.167
|
138,90
|
Arnavutluk
|
82.007
|
29.059
|
182,21
|
27.910
|
13.237
|
110,85
|
Romanya
|
68.222
|
16.477
|
314,04
|
55.618
|
1.450
|
3735,72
|
Singapur
|
56.546
|
190.291
|
-70,28
|
56.546
|
51.876
|
9
|
Jamaika
|
47.455
|
44.532
|
6,56
|
-
|
-
|
-
|
Şili
|
46.653
|
14.255
|
227,27
|
9.693
|
-
|
-
|
Lübnan
|
38.571
|
35.827
|
7,66
|
8.994
|
5.442
|
65,27
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: