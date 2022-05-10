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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %3,9 arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 12:26:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %26,1 ve yıllık %11,7 artışla 686.511 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %30,7 ve 2021 yılının Mart ayına göre de %44,7 artışla 499,1 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %3,9 artışla 1,73 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %41,2 artışla 1,23 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 368.414 mt ile yıllık %48,5 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 263.799 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 114.792 mt ithalat yapan Kanada takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

368.414

248.104

48,49

94.794

60.967

55,48

Yemen

263.799

171.543

53,78

106.147

54.340

95,34

Kanada

114.792

-

-

62.421

­-

-

ABD

93.006

65.786

41,38

60.125

25.167

138,90

Arnavutluk

82.007

29.059

182,21

27.910

13.237

110,85

Romanya

68.222

16.477

314,04

55.618

1.450

3735,72

Singapur

56.546

190.291

-70,28

56.546

51.876

9

Jamaika

47.455

44.532

6,56

-

-

-

Şili

46.653

14.255

227,27

9.693

-

-

Lübnan

38.571

35.827

7,66

8.994

5.442

65,27

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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