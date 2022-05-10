Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %3,9 arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 12:26:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %26,1 ve yıllık %11,7 artışla 686.511 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %30,7 ve 2021 yılının Mart ayına göre de %44,7 artışla 499,1 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %3,9 artışla 1,73 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %41,2 artışla 1,23 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 368.414 mt ile yıllık %48,5 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 263.799 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 114.792 mt ithalat yapan Kanada takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 368.414 248.104 48,49 94.794 60.967 55,48 Yemen 263.799 171.543 53,78 106.147 54.340 95,34 Kanada 114.792 - - 62.421 ­- - ABD 93.006 65.786 41,38 60.125 25.167 138,90 Arnavutluk 82.007 29.059 182,21 27.910 13.237 110,85 Romanya 68.222 16.477 314,04 55.618 1.450 3735,72 Singapur 56.546 190.291 -70,28 56.546 51.876 9 Jamaika 47.455 44.532 6,56 - - - Şili 46.653 14.255 227,27 9.693 - - Lübnan 38.571 35.827 7,66 8.994 5.442 65,27

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: