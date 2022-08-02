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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 11:33:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %19,8 artış ve yıllık %29,1 düşüşle 472.079 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %14,7 artış ve 2021 yılının Haziran ayına göre de %6 düşüşle 398,96 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %14,9 düşüşle 3,10 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13,4 artışla 2,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 572.460 mt ile yıllık %14,03 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 400.303 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 206.584 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

572.460

502.007

14,03

62.593

93.445

-33,02

Yemen

400.303

444.760

-10

69.423

48.095

44,35

ABD

206.584

110.440

87,06

30.175

15.336

96,76

Kanada

178.768

78.134

128,8

6.798

57.561

-88,19

Romanya

115.270

53.902

113,85

20.581

23.613

-12,84

Arnavutluk

112.657

55.522

102,91

10.611

8.850

19,9

İngiltere

96.811

-

-

26.088

-

-

Jamaika

91.913

78.538

17,03

8.513

-

-

Peru

83.334

258.455

-67,76

29.355

-

-

Senegal

78.046

70.769

10,28

-

21.514

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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