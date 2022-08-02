Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %19,8 artış ve yıllık %29,1 düşüşle 472.079 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %14,7 artış ve 2021 yılının Haziran ayına göre de %6 düşüşle 398,96 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %14,9 düşüşle 3,10 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13,4 artışla 2,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 572.460 mt ile yıllık %14,03 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 400.303 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 206.584 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
572.460
|
502.007
|
14,03
|
62.593
|
93.445
|
-33,02
|
Yemen
|
400.303
|
444.760
|
-10
|
69.423
|
48.095
|
44,35
|
ABD
|
206.584
|
110.440
|
87,06
|
30.175
|
15.336
|
96,76
|
Kanada
|
178.768
|
78.134
|
128,8
|
6.798
|
57.561
|
-88,19
|
Romanya
|
115.270
|
53.902
|
113,85
|
20.581
|
23.613
|
-12,84
|
Arnavutluk
|
112.657
|
55.522
|
102,91
|
10.611
|
8.850
|
19,9
|
İngiltere
|
96.811
|
-
|
-
|
26.088
|
-
|
-
|
Jamaika
|
91.913
|
78.538
|
17,03
|
8.513
|
-
|
-
|
Peru
|
83.334
|
258.455
|
-67,76
|
29.355
|
-
|
-
|
Senegal
|
78.046
|
70.769
|
10,28
|
-
|
21.514
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: