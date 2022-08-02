Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 11:33:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %19,8 artış ve yıllık %29,1 düşüşle 472.079 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %14,7 artış ve 2021 yılının Haziran ayına göre de %6 düşüşle 398,96 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %14,9 düşüşle 3,10 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13,4 artışla 2,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 572.460 mt ile yıllık %14,03 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 400.303 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 206.584 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 572.460 502.007 14,03 62.593 93.445 -33,02 Yemen 400.303 444.760 -10 69.423 48.095 44,35 ABD 206.584 110.440 87,06 30.175 15.336 96,76 Kanada 178.768 78.134 128,8 6.798 57.561 -88,19 Romanya 115.270 53.902 113,85 20.581 23.613 -12,84 Arnavutluk 112.657 55.522 102,91 10.611 8.850 19,9 İngiltere 96.811 - - 26.088 - - Jamaika 91.913 78.538 17,03 8.513 - - Peru 83.334 258.455 -67,76 29.355 - - Senegal 78.046 70.769 10,28 - 21.514 -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: