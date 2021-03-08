Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %9,9 azaldı

Pazartesi, 08 Mart 2021 15:13:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %18,9 ve yıllık %9,9 düşüşle 507.727 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %13,4 düşüş ve 2020 yılının Ocak ayına göre %4,1 artışla 250,74 milyon $ oldu.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 96.668 mt ile yıllık %11,12 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 57.000 mt inşaat demiri ithal eden Hong Kong ve 56.326 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 96.668 86.995 11,12 Hong Kong 57.000 - - Yemen 56.326 138.533 -59,34 Peru 54.745 - - Singapur 42.364 40.672 4,16 Jamaika 24.354 15.272 59,47 Lübnan 22.020 7.757 183,87 Bruney 15.000 - - Etiyopya 13.392 49.281 -72,83 ABD 10.408 58.033 -82,07

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: