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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %9,9 azaldı

Pazartesi, 08 Mart 2021 15:13:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %18,9 ve yıllık %9,9 düşüşle 507.727 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %13,4 düşüş ve 2020 yılının Ocak ayına göre %4,1 artışla 250,74 milyon $ oldu.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 96.668 mt ile yıllık %11,12 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 57.000 mt inşaat demiri ithal eden Hong Kong ve 56.326 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

96.668

86.995

11,12

Hong Kong

57.000

-

-

Yemen

56.326

138.533

-59,34

Peru

54.745

-

-

Singapur

42.364

40.672

4,16

Jamaika

24.354

15.272

59,47

Lübnan

22.020

7.757

183,87

Bruney

15.000

-

-

Etiyopya

13.392

49.281

-72,83

ABD

10.408

58.033

-82,07

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


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