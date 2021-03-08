Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %9,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %18,9 ve yıllık %9,9 düşüşle 507.727 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %13,4 düşüş ve 2020 yılının Ocak ayına göre %4,1 artışla 250,74 milyon $ oldu.
Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 96.668 mt ile yıllık %11,12 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 57.000 mt inşaat demiri ithal eden Hong Kong ve 56.326 mt ithalat yapan Yemen takip etti.
Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2021
|
Ocak 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
96.668
|
86.995
|
11,12
|
Hong Kong
|
57.000
|
-
|
-
|
Yemen
|
56.326
|
138.533
|
-59,34
|
Peru
|
54.745
|
-
|
-
|
Singapur
|
42.364
|
40.672
|
4,16
|
Jamaika
|
24.354
|
15.272
|
59,47
|
Lübnan
|
22.020
|
7.757
|
183,87
|
Bruney
|
15.000
|
-
|
-
|
Etiyopya
|
13.392
|
49.281
|
-72,83
|
ABD
|
10.408
|
58.033
|
-82,07
Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: