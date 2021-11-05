Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı ilk üç çeyrekte %41,7 arttı

Cuma, 05 Kasım 2021 13:40:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %17,4 ve yıllık %54,5 artışla 725.419 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %22,4 ve 2020 yılının Eylül ayına göre de %169,6 artışla 528,2 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %41,7 artışla 5,55 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %107,8 artışla 3,44 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 783.671 mt ile yıllık %23,38 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 662.302 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 625.602 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 783.671 635.146 23,38 87.776 111.307 -21,14 Yemen 662.302 696.716 -4,94 84.557 27 - Singapur 625.602 234.242 167,08 42.300 - - Hong Kong 379.744 314.061 20,91 6.230 107.096 -94,18 Peru 284.486 31.985 789,44 12.631 801 - Brezilya 274.242 137 - 54.565 - - ABD 207.887 345.052 -39,75 44.608 18.682 138,78 Kanada 200.172 28.077 612,94 56.046 - - Jamaika 139.137 93.673 48,53 24.847 16.305 52,39 Şili 135.832 28.905 369,93 31.671 - -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: