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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı ilk üç çeyrekte %41,7 arttı

Cuma, 05 Kasım 2021 13:40:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %17,4 ve yıllık %54,5 artışla 725.419 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %22,4 ve 2020 yılının Eylül ayına göre de %169,6 artışla 528,2 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %41,7 artışla 5,55 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %107,8 artışla 3,44 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 783.671 mt ile yıllık %23,38 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 662.302 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 625.602 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

783.671

635.146

23,38

87.776

111.307

-21,14

Yemen

662.302

696.716

-4,94

84.557

27

-

Singapur

625.602

234.242

167,08

42.300

-

-

Hong Kong

379.744

314.061

20,91

6.230

107.096

-94,18

Peru

284.486

31.985

789,44

12.631

801

-

Brezilya

274.242

137

-

54.565

-

-

ABD

207.887

345.052

-39,75

44.608

18.682

138,78

Kanada

200.172

28.077

612,94

56.046

-

-

Jamaika

139.137

93.673

48,53

24.847

16.305

52,39

Şili

135.832

28.905

369,93

31.671

-

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


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