Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı ilk üç çeyrekte %41,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %17,4 ve yıllık %54,5 artışla 725.419 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %22,4 ve 2020 yılının Eylül ayına göre de %169,6 artışla 528,2 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %41,7 artışla 5,55 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %107,8 artışla 3,44 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 783.671 mt ile yıllık %23,38 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 662.302 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 625.602 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak-Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
783.671
|
635.146
|
23,38
|
87.776
|
111.307
|
-21,14
|
Yemen
|
662.302
|
696.716
|
-4,94
|
84.557
|
27
|
-
|
Singapur
|
625.602
|
234.242
|
167,08
|
42.300
|
-
|
-
|
Hong Kong
|
379.744
|
314.061
|
20,91
|
6.230
|
107.096
|
-94,18
|
Peru
|
284.486
|
31.985
|
789,44
|
12.631
|
801
|
-
|
Brezilya
|
274.242
|
137
|
-
|
54.565
|
-
|
-
|
ABD
|
207.887
|
345.052
|
-39,75
|
44.608
|
18.682
|
138,78
|
Kanada
|
200.172
|
28.077
|
612,94
|
56.046
|
-
|
-
|
Jamaika
|
139.137
|
93.673
|
48,53
|
24.847
|
16.305
|
52,39
|
Şili
|
135.832
|
28.905
|
369,93
|
31.671
|
-
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: