Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2020 yılında %0,4 azaldı

Salı, 02 Şubat 2021 15:02:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %1,7 ve yıllık %28,7 artışla 626.216 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %5,9 ve 2019 yılının Aralık ayına göre de %40,9 artışla 289,49 milyon $ oldu.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %0,4 düşüşle 5,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılına kıyasla %5,9 düşüşle 2,44 milyar $ oldu.

2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 912.160 mt ile yıllık %0,63 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 861.835 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 629.177 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.

2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 912.160 906.482 0,63 75.260 105.825 -28,88 Yemen 861.835 1.002.973 -14,07 26.140 155.637 -83,20 Hong Kong 629.177 214.700 193,05 96.291 - - ABD 497.481 106.424 367,45 113.725 22.480 405,89 Singapur 289.292 586.087 -50,64 55.050 1.190 4526,05 Lübnan 169.484 126.712 33,76 23.410 8.052 190,74 Etiyopya 168.012 309.170 -45,66 11.395 35.319 -67,74 Irak 161.224 113.733 41,76 25.845 7.801 231,30 Cibuti 121.569 176.476 -31,11 3.435 27.095 -87,32 Suriye 116.274 7.218 1510,89 12.465 1.084 1049,91

2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: