Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2020 yılında %0,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %1,7 ve yıllık %28,7 artışla 626.216 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %5,9 ve 2019 yılının Aralık ayına göre de %40,9 artışla 289,49 milyon $ oldu.
Öte yandan, 2020 yılında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %0,4 düşüşle 5,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılına kıyasla %5,9 düşüşle 2,44 milyar $ oldu.
2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 912.160 mt ile yıllık %0,63 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 861.835 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 629.177 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.
2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
912.160
|
906.482
|
0,63
|
75.260
|
105.825
|
-28,88
|
Yemen
|
861.835
|
1.002.973
|
-14,07
|
26.140
|
155.637
|
-83,20
|
Hong Kong
|
629.177
|
214.700
|
193,05
|
96.291
|
-
|
-
|
ABD
|
497.481
|
106.424
|
367,45
|
113.725
|
22.480
|
405,89
|
Singapur
|
289.292
|
586.087
|
-50,64
|
55.050
|
1.190
|
4526,05
|
Lübnan
|
169.484
|
126.712
|
33,76
|
23.410
|
8.052
|
190,74
|
Etiyopya
|
168.012
|
309.170
|
-45,66
|
11.395
|
35.319
|
-67,74
|
Irak
|
161.224
|
113.733
|
41,76
|
25.845
|
7.801
|
231,30
|
Cibuti
|
121.569
|
176.476
|
-31,11
|
3.435
|
27.095
|
-87,32
|
Suriye
|
116.274
|
7.218
|
1510,89
|
12.465
|
1.084
|
1049,91
2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: