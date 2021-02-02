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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2020 yılında %0,4 azaldı

Salı, 02 Şubat 2021 15:02:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %1,7 ve yıllık %28,7 artışla 626.216 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %5,9 ve 2019 yılının Aralık ayına göre de %40,9 artışla 289,49 milyon $ oldu.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %0,4 düşüşle 5,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılına kıyasla %5,9 düşüşle 2,44 milyar $ oldu.

2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 912.160 mt ile yıllık %0,63 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 861.835 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 629.177 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.

2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

912.160

906.482

0,63

75.260

105.825

-28,88

Yemen

861.835

1.002.973

-14,07

26.140

155.637

-83,20

Hong Kong

629.177

214.700

193,05

96.291

-

-

ABD

497.481

106.424

367,45

113.725

22.480

405,89

Singapur

289.292

586.087

-50,64

55.050

1.190

4526,05

Lübnan

169.484

126.712

33,76

23.410

8.052

190,74

Etiyopya

168.012

309.170

-45,66

11.395

35.319

-67,74

Irak

161.224

113.733

41,76

25.845

7.801

231,30

Cibuti

121.569

176.476

-31,11

3.435

27.095

-87,32

Suriye

116.274

7.218

1510,89

12.465

1.084

1049,91

2020 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Türkiye  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  Avrupa  inşaat demiri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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