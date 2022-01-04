Türkiye’nin hurda ithalatı Kasım ayında aylık %30,6 arttı

Salı, 04 Ocak 2022 17:03:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Kasım ayında, aylık ortalama %30,6 artışla 2,09 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %11,9 artışla 22,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, yıllık %79,2 artarak 9,94 milyar $’ı aştı. Türkiye’nin Kasım ayında yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin, %51,2 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %15,8 ve BDT’nin de %11,3 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Kasım döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 3.423 -14,1 AB 11.631 +10,3 BDT 2.524 +13 İngiltere 2.116 +1,4 Diğer 2.857 +118,5 Toplam 22.551 +11,9

Aralık ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının Kasım ayı sevkiyatlı bağlantı sayısına benzer olması, yıllık bazda ise, kümülatif tonaj önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğu için artış göstermesi bekleniyor. Ülkenin hurda ithalatı, 2020 yılında 22,48 milyon mt; 2020 yılının Aralık ayında ise yaklaşık 2,33 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti.

Türkiye’nin 2020 ile 2021 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: