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Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül ayında aylık %21,5 düştü

Perşembe, 28 Ekim 2021 11:45:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Eylül ayında, aylık ortalama %21,5 düşüşle 1,57 milyon mt seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %16,6 artışla 18,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, yıllık %88,1 artarak 8,25 milyar $’ı aştı. Türkiye’nin Eylül ayında yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin, %51,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %14,6 ve BDT’nin de %11,5 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Eylül döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

2.748

-19,3

AB

9.787

+19,3

BDT

2.160

+20,6

İngiltere

1.837

+10

Diğer

2.322

+110,7

Toplam

18.853

+16,6

Ekim ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının Eylül ayı sevkiyatlı bağlantı sayısına benzer olması, yıllık bazda ise, kümülatif tonaj önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğu için artış göstermesi bekleniyor. Ülkenin hurda ithalatı, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 18,09 milyon mt; 2020 yılının Ekim ayında ise yaklaşık 1,92 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti.

Türkiye’nin 2020 ile 2021 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hurda  Türkiye  Avrupa  hammaddeler  |  benzer haberler »


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