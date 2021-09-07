Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 10:46:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %33,9 ve yıllık %39,6 artışla 151.102 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %46,6 ve yıllık bazda %146 artışla 115,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %8 artışla 757.364 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %61,7 artışla 508,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 152.283 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 116.669 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 52.863 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak- Temmuz döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 152.283 142.593 6,80 26.059 26.307 -0,94 Hollanda 116.669 30.050 288,25 30.818 - - Brezilya 52.863 54 - 5.424 - - Romanya 46.203 26.864 71,99 17.881 2.774 544,59 Peru 39.797 108 - 6.272 - - Kanada 35.841 2.699 1227,94 1.510 1.050 43,81 Haiti 32.829 94.589 -65,29 4.553 36.135 -87,40 Fas 25.124 57.829 -56,55 6.409 11.489 -44,22 Fildişi Sahili 23.888 - - - - -99,11 İtalya 21.581 17.070 26,43 3.670 - -85,87

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: