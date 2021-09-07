Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %33,9 ve yıllık %39,6 artışla 151.102 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %46,6 ve yıllık bazda %146 artışla 115,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %8 artışla 757.364 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %61,7 artışla 508,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 152.283 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 116.669 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 52.863 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak- Temmuz döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak- Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
152.283
|
142.593
|
6,80
|
26.059
|
26.307
|
-0,94
|
Hollanda
|
116.669
|
30.050
|
288,25
|
30.818
|
-
|
-
|
Brezilya
|
52.863
|
54
|
-
|
5.424
|
-
|
-
|
Romanya
|
46.203
|
26.864
|
71,99
|
17.881
|
2.774
|
544,59
|
Peru
|
39.797
|
108
|
-
|
6.272
|
-
|
-
|
Kanada
|
35.841
|
2.699
|
1227,94
|
1.510
|
1.050
|
43,81
|
Haiti
|
32.829
|
94.589
|
-65,29
|
4.553
|
36.135
|
-87,40
|
Fas
|
25.124
|
57.829
|
-56,55
|
6.409
|
11.489
|
-44,22
|
Fildişi Sahili
|
23.888
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-99,11
|
İtalya
|
21.581
|
17.070
|
26,43
|
3.670
|
-
|
-85,87
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: