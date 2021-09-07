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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 10:46:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %33,9 ve yıllık %39,6 artışla 151.102 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %46,6 ve yıllık bazda %146 artışla 115,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %8 artışla 757.364 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %61,7 artışla 508,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 152.283 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 116.669 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 52.863 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak- Temmuz döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak- Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

152.283

142.593

6,80

26.059

26.307

-0,94

Hollanda     

116.669

30.050

288,25

30.818

-

-

Brezilya

52.863

54

-

5.424

-

-

Romanya

46.203

26.864

71,99

17.881

2.774

544,59

Peru

39.797

108

-

6.272

-

-

Kanada

35.841

2.699

1227,94

1.510

1.050

43,81

Haiti

32.829

94.589

-65,29

4.553

36.135

-87,40

Fas

25.124

57.829

-56,55

6.409

11.489

-44,22

Fildişi Sahili

23.888

-

-

-

-

-99,11

İtalya

21.581

17.070

26,43

3.670

-

-85,87

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  uzun ürünler  filmaşin  |  benzer haberler »


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