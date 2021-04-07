Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,3 ve yıllık %40,4 düşüşle 72.034 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %18,5 ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 43,14 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %25,3 düşüşle 173.945 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10,8 düşüşle 96,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 67.068 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 27.924 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 20.342 mt alım yapan Brezilya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
67.068
|
65.289
|
2,72
|
21.044
|
19.812
|
6,22
|
Haiti
|
27.924
|
4.694
|
494,89
|
-
|
4.694
|
-
|
Brezilya
|
20.342
|
-
|
-
|
18.454
|
-
|
-
|
Peru
|
11.017
|
-
|
-
|
3.000
|
-
|
-
|
Romanya
|
7.780
|
3.849
|
102,13
|
7.780
|
-
|
-
|
Paraguay
|
6.632
|
3.005
|
120,70
|
3.545
|
835
|
324,55
|
Trinidad ve Tobago
|
5.225
|
577
|
805,55
|
3.944
|
289
|
1264,71
|
Fildişi Sahili
|
5.145
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gana
|
2.771
|
245
|
1031,02
|
-
|
245
|
-
|
Dominik Cumhuriyeti
|
2.764
|
12.228
|
-77,40
|
-
|
12.228
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: