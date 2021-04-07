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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,3 azaldı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 14:44:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,3 ve yıllık %40,4 düşüşle 72.034 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %18,5 ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 43,14 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %25,3 düşüşle 173.945 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10,8 düşüşle 96,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 67.068 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 27.924 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 20.342 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

67.068

65.289

2,72

21.044

19.812

6,22

Haiti     

27.924

4.694

494,89

-

4.694

-

Brezilya

20.342

-

-

18.454

-

-

Peru

11.017

-

-

3.000

-

-

Romanya

7.780

3.849

102,13

7.780

-

-

Paraguay

6.632

3.005

120,70

3.545

835

324,55

Trinidad ve Tobago

5.225

577

805,55

3.944

289

1264,71

Fildişi Sahili

5.145

-

-

-

-

-

Gana

2.771

245

1031,02

-

245

-

Dominik Cumhuriyeti

2.764

12.228

-77,40

-

12.228

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  filmaşin  |  benzer haberler »


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