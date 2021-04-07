Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,3 azaldı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 14:44:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,3 ve yıllık %40,4 düşüşle 72.034 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %18,5 ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 43,14 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %25,3 düşüşle 173.945 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10,8 düşüşle 96,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 67.068 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 27.924 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 20.342 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 67.068 65.289 2,72 21.044 19.812 6,22 Haiti 27.924 4.694 494,89 - 4.694 - Brezilya 20.342 - - 18.454 - - Peru 11.017 - - 3.000 - - Romanya 7.780 3.849 102,13 7.780 - - Paraguay 6.632 3.005 120,70 3.545 835 324,55 Trinidad ve Tobago 5.225 577 805,55 3.944 289 1264,71 Fildişi Sahili 5.145 - - - - - Gana 2.771 245 1031,02 - 245 - Dominik Cumhuriyeti 2.764 12.228 -77,40 - 12.228 -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: