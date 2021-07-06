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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %2,8 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 11:19:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %44 ve yıllık %24,5 düşüşle 78.643 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %43,5 düşüş ve yıllık bazda %20,1 artışla 54,51 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,8 artışla 498.415 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %43,2 artışla 315,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 110.289 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 35.070 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

110.289

95.812

15,11

1.867

11.178

-83,30

Hollanda     

85.851

30.050

185,69

-

30.050

-

Brezilya

35.070

-

-

14.783

-

-

Peru

33.525

-

-

10.124

-

-

Kanada

31.160

1.288

2319,25

205

249

-17,67

Haiti

28.276

46.308

-38,94

352

11.540

-96,95

Romanya

21.400

14.265

50,02

9.688

-

-

Fas

18.553

28.208

-34,23

7.470

6.026

23,96

İtalya

15.501

-

-

-

-

-

Paraguay

11.636

5.756

102,15

916

568

61,27

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  filmaşin  çelik üretimi  uzun ürünler  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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