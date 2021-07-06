Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %2,8 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 11:19:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %44 ve yıllık %24,5 düşüşle 78.643 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %43,5 düşüş ve yıllık bazda %20,1 artışla 54,51 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,8 artışla 498.415 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %43,2 artışla 315,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 110.289 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 35.070 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 110.289 95.812 15,11 1.867 11.178 -83,30 Hollanda 85.851 30.050 185,69 - 30.050 - Brezilya 35.070 - - 14.783 - - Peru 33.525 - - 10.124 - - Kanada 31.160 1.288 2319,25 205 249 -17,67 Haiti 28.276 46.308 -38,94 352 11.540 -96,95 Romanya 21.400 14.265 50,02 9.688 - - Fas 18.553 28.208 -34,23 7.470 6.026 23,96 İtalya 15.501 - - - - - Paraguay 11.636 5.756 102,15 916 568 61,27

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: