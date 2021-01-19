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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %33,5 azaldı

Salı, 19 Ocak 2021 11:54:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %19,4 ve yıllık %19,8 düşüşle 96.380 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %16 ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 47,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %33,5 düşüşle 1,14 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %39,5 düşüşle 519,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 311.045 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 126.361 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.990 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

311.045

369.311

-15,78

33.415

12.969

157,65

Haiti     

126.361

97.343

29,81

9.024

9.121

-1,06

Fas

68.990

86.590

-20,33

704

-

-

Hollanda

60.079

153.599

-60,89

-

25.359

-

Mısır

55.629

51.563

7,89

3.290

8.304

-60,38

Senegal

47.619

56.324

-15,46

-

2.107

-

Singapur

42.726

111.546

-61,70

-

13.538

-

Romanya

36.946

103.842

-64,42

-

12.973

-

Gana

27.233

10.100

169,63

10.000

1.199

734,03

Dominik Cumhuriyeti

24.666

32.710

-24,59

6.505

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  filmaşin  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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