Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %33,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %19,4 ve yıllık %19,8 düşüşle 96.380 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %16 ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 47,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %33,5 düşüşle 1,14 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %39,5 düşüşle 519,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 311.045 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 126.361 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.990 mt alım yapan Fas takip etti.
Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
311.045
|
369.311
|
-15,78
|
33.415
|
12.969
|
157,65
|
Haiti
|
126.361
|
97.343
|
29,81
|
9.024
|
9.121
|
-1,06
|
Fas
|
68.990
|
86.590
|
-20,33
|
704
|
-
|
-
|
Hollanda
|
60.079
|
153.599
|
-60,89
|
-
|
25.359
|
-
|
Mısır
|
55.629
|
51.563
|
7,89
|
3.290
|
8.304
|
-60,38
|
Senegal
|
47.619
|
56.324
|
-15,46
|
-
|
2.107
|
-
|
Singapur
|
42.726
|
111.546
|
-61,70
|
-
|
13.538
|
-
|
Romanya
|
36.946
|
103.842
|
-64,42
|
-
|
12.973
|
-
|
Gana
|
27.233
|
10.100
|
169,63
|
10.000
|
1.199
|
734,03
|
Dominik Cumhuriyeti
|
24.666
|
32.710
|
-24,59
|
6.505
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: