Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %33,5 azaldı

Salı, 19 Ocak 2021 11:54:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %19,4 ve yıllık %19,8 düşüşle 96.380 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %16 ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 47,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %33,5 düşüşle 1,14 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %39,5 düşüşle 519,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 311.045 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 126.361 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.990 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 311.045 369.311 -15,78 33.415 12.969 157,65 Haiti 126.361 97.343 29,81 9.024 9.121 -1,06 Fas 68.990 86.590 -20,33 704 - - Hollanda 60.079 153.599 -60,89 - 25.359 - Mısır 55.629 51.563 7,89 3.290 8.304 -60,38 Senegal 47.619 56.324 -15,46 - 2.107 - Singapur 42.726 111.546 -61,70 - 13.538 - Romanya 36.946 103.842 -64,42 - 12.973 - Gana 27.233 10.100 169,63 10.000 1.199 734,03 Dominik Cumhuriyeti 24.666 32.710 -24,59 6.505 - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: