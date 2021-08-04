﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %2,5 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 15:25:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %44,7 ve yıllık %2,6 artışla 111.315 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %50 ve yıllık bazda %69,3 artışla 80,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 608.032 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %47,4 artışla 394,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 126.166 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 47.640 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

126.166

116.286

8,50

15.949

20.474

-22,10

Hollanda     

85.851

30.050

185,69

-

-

-

Brezilya

47.640

-

-

13.325

-

-

Kanada

34.607

1.649

1998,67

3.447

361

854,85

Peru

33.525

-

-

-

109

-

Romanya

28.322

24.090

17,57

6.923

9.825

-29,54

Haiti

28.276

58.455

-51,63

-

12.147

-

Fildişi Sahili

23.888

13.558

76,19

16.876

-

-

Fas

18.714

46.341

-59,62

161

18.132

-99,11

İtalya

17.911

17.070

4,93

2.409

17.049

-85,87

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Avrupa  filmaşin  Türkiye  çelik üretimi  uzun ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Ağu

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %133,7 arttı
04  Ağu

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %34,7 arttı
27  Tem

Kaptan filmaşin tesisinin üretimini desteklemek için hammadde işleme ekipmanı sipariş etti
12  Tem

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %46 arttı
08  Tem

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %70,5 arttı