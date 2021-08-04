Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %2,5 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 15:25:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %44,7 ve yıllık %2,6 artışla 111.315 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %50 ve yıllık bazda %69,3 artışla 80,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 608.032 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %47,4 artışla 394,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 126.166 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 47.640 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 126.166 116.286 8,50 15.949 20.474 -22,10 Hollanda 85.851 30.050 185,69 - - - Brezilya 47.640 - - 13.325 - - Kanada 34.607 1.649 1998,67 3.447 361 854,85 Peru 33.525 - - - 109 - Romanya 28.322 24.090 17,57 6.923 9.825 -29,54 Haiti 28.276 58.455 -51,63 - 12.147 - Fildişi Sahili 23.888 13.558 76,19 16.876 - - Fas 18.714 46.341 -59,62 161 18.132 -99,11 İtalya 17.911 17.070 4,93 2.409 17.049 -85,87

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: