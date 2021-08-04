Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %2,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %44,7 ve yıllık %2,6 artışla 111.315 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %50 ve yıllık bazda %69,3 artışla 80,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 608.032 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %47,4 artışla 394,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 126.166 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 47.640 mt alım yapan Brezilya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
126.166
|
116.286
|
8,50
|
15.949
|
20.474
|
-22,10
|
Hollanda
|
85.851
|
30.050
|
185,69
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
47.640
|
-
|
-
|
13.325
|
-
|
-
|
Kanada
|
34.607
|
1.649
|
1998,67
|
3.447
|
361
|
854,85
|
Peru
|
33.525
|
-
|
-
|
-
|
109
|
-
|
Romanya
|
28.322
|
24.090
|
17,57
|
6.923
|
9.825
|
-29,54
|
Haiti
|
28.276
|
58.455
|
-51,63
|
-
|
12.147
|
-
|
Fildişi Sahili
|
23.888
|
13.558
|
76,19
|
16.876
|
-
|
-
|
Fas
|
18.714
|
46.341
|
-59,62
|
161
|
18.132
|
-99,11
|
İtalya
|
17.911
|
17.070
|
4,93
|
2.409
|
17.049
|
-85,87
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: