Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %37 azaldı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 16:42:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %11 ve yıllık %29,7 düşüşle 105.376 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %11,4, yıllık ise %36,4 düşüşle 47,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %37 düşüşle 925.237 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %44,3 düşüşle 415,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 230.903 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 100.636 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.286 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak-Eylül döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak-Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 230.903 326.716 -29,33 44.359 49.159 -9,76 Haiti 100.636 81.078 24,12 6.047 16.521 -63,40 Fas 68.286 86.535 -21,09 10.456 - - Hollanda 60.000 103.213 -41,87 - - - Mısır 47.618 34.286 38,88 217 7.653 -97,16 Singapur 42.726 95.367 -55,20 - 1.035 - Romanya 36.805 83.754 -56,06 9.891 14.956 -33,87 Senegal 33.673 54.216 -37,89 - 5.077 - Avustralya 17.785 28.564 -37,74 4.130 1.244 231,99 İtalya 17.092 13.200 29,48 - - -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: