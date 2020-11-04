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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %37 azaldı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 16:42:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %11 ve yıllık %29,7 düşüşle 105.376 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %11,4, yıllık ise %36,4 düşüşle 47,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %37 düşüşle 925.237 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %44,3 düşüşle 415,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 230.903 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 100.636 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.286 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak-Eylül döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak-Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

230.903

326.716

-29,33

44.359

49.159

-9,76

Haiti     

100.636

81.078

24,12

6.047

16.521

-63,40

Fas

68.286

86.535

-21,09

10.456

-

-

Hollanda

60.000

103.213

-41,87

-

-

-

Mısır

47.618

34.286

38,88

217

7.653

-97,16

Singapur

42.726

95.367

-55,20

-

1.035

-

Romanya

36.805

83.754

-56,06

9.891

14.956

-33,87

Senegal

33.673

54.216

-37,89

-

5.077

-

Avustralya

17.785

28.564

-37,74

4.130

1.244

231,99

İtalya

17.092

13.200

29,48

-

-

-

 

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  uzun ürünler  filmaşin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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