Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %37 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %11 ve yıllık %29,7 düşüşle 105.376 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %11,4, yıllık ise %36,4 düşüşle 47,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %37 düşüşle 925.237 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %44,3 düşüşle 415,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 230.903 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 100.636 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.286 mt alım yapan Fas takip etti.
Ocak-Eylül döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak-Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
230.903
|
326.716
|
-29,33
|
44.359
|
49.159
|
-9,76
|
Haiti
|
100.636
|
81.078
|
24,12
|
6.047
|
16.521
|
-63,40
|
Fas
|
68.286
|
86.535
|
-21,09
|
10.456
|
-
|
-
|
Hollanda
|
60.000
|
103.213
|
-41,87
|
-
|
-
|
-
|
Mısır
|
47.618
|
34.286
|
38,88
|
217
|
7.653
|
-97,16
|
Singapur
|
42.726
|
95.367
|
-55,20
|
-
|
1.035
|
-
|
Romanya
|
36.805
|
83.754
|
-56,06
|
9.891
|
14.956
|
-33,87
|
Senegal
|
33.673
|
54.216
|
-37,89
|
-
|
5.077
|
-
|
Avustralya
|
17.785
|
28.564
|
-37,74
|
4.130
|
1.244
|
231,99
|
İtalya
|
17.092
|
13.200
|
29,48
|
-
|
-
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: