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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %20,8 arttı

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %20,8 artışla 1,12 ...

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