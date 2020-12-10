Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %34,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %14,7 artış ve yıllık %5,8 düşüşle 119.597 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %21,5 artış, yıllık ise %3,1 düşüşle 57,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %34,5 düşüşle 1,04 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %41,3 düşüşle 471,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 277.630 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 117.337 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.286 mt alım yapan Fas takip etti.
Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
277.630
|
356.342
|
-22,09
|
47.817
|
29.626
|
61,40
|
Haiti
|
117.337
|
88.222
|
33
|
16.701
|
7.144
|
133,78
|
Fas
|
68.286
|
86.590
|
-21,14
|
-
|
-
|
-
|
Hollanda
|
60.000
|
128.240
|
-53,21
|
-
|
25.027
|
-
|
Mısır
|
52.339
|
43.260
|
20,99
|
4.721
|
8.974
|
-47,39
|
Senegal
|
47.619
|
54.216
|
-12,17
|
13.946
|
-
|
-
|
Singapur
|
42.726
|
98.007
|
-56,41
|
-
|
2.641
|
-
|
Romanya
|
36.946
|
90.869
|
-59,34
|
142
|
7.115
|
-98
|
Dominik Cumhuriyeti
|
18.160
|
32.710
|
-44,48
|
4.006
|
-
|
-
|
Avustralya
|
17.785
|
31.849
|
-44,16
|
-
|
32.857
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: