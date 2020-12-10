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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %34,5 azaldı

Perşembe, 10 Aralık 2020 15:18:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %14,7 artış ve yıllık %5,8 düşüşle 119.597 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %21,5 artış, yıllık ise %3,1 düşüşle 57,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %34,5 düşüşle 1,04 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %41,3 düşüşle 471,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 277.630 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 117.337 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.286 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

277.630

356.342

-22,09

47.817

29.626

61,40

Haiti     

117.337

88.222

33

16.701

7.144

133,78

Fas

68.286

86.590

-21,14

-

-

-

Hollanda

60.000

128.240

-53,21

-

25.027

-

Mısır

52.339

43.260

20,99

4.721

8.974

-47,39

Senegal

47.619

54.216

-12,17

13.946

-

-

Singapur

42.726

98.007

-56,41

-

2.641

-

Romanya

36.946

90.869

-59,34

142

7.115

-98

Dominik Cumhuriyeti

18.160

32.710

-44,48

4.006

-

-

Avustralya

17.785

31.849

-44,16

-

32.857

-

 

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: filmaşin  uzun ürünler  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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