Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %34,5 azaldı

Perşembe, 10 Aralık 2020 15:18:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %14,7 artış ve yıllık %5,8 düşüşle 119.597 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %21,5 artış, yıllık ise %3,1 düşüşle 57,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %34,5 düşüşle 1,04 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %41,3 düşüşle 471,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 277.630 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 117.337 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 68.286 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 277.630 356.342 -22,09 47.817 29.626 61,40 Haiti 117.337 88.222 33 16.701 7.144 133,78 Fas 68.286 86.590 -21,14 - - - Hollanda 60.000 128.240 -53,21 - 25.027 - Mısır 52.339 43.260 20,99 4.721 8.974 -47,39 Senegal 47.619 54.216 -12,17 13.946 - - Singapur 42.726 98.007 -56,41 - 2.641 - Romanya 36.946 90.869 -59,34 142 7.115 -98 Dominik Cumhuriyeti 18.160 32.710 -44,48 4.006 - - Avustralya 17.785 31.849 -44,16 - 32.857 -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: