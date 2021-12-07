Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı

Salı, 07 Aralık 2021 11:58:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %6,3 düşüş ve yıllık %2,4 artışla 122.504 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %6,9 ve yıllık bazda %76,1 artışla 100,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.



Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %15,6 artışla 1,21 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %84,5 artışla 872,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 230.002 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.840 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.019 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak- Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 230.002 277.630 -17,16 27.144 47.816 -43,23 Hollanda 147.840 60.000 146,40 184 - - Brezilya 124.019 79 - 64 24 166,67 Romanya 65.265 36.944 76,66 7.257 141 - Fildişi 57.727 - - - - - İspanya 55.452 9.800 465,84 14.575 27 - Kanada 49.669 5.169 860,90 4.181 - - Peru 49.318 7.302 575,40 - 7.193 - Avustralya 46.163 17.784 159,58 11.780 - - İtalya 38.477 17.116 124,80 6.009 24 -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: