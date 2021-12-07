Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %6,3 düşüş ve yıllık %2,4 artışla 122.504 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %6,9 ve yıllık bazda %76,1 artışla 100,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %15,6 artışla 1,21 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %84,5 artışla 872,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 230.002 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.840 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.019 mt alım yapan Brezilya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak- Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
230.002
|
277.630
|
-17,16
|
27.144
|
47.816
|
-43,23
|
Hollanda
|
147.840
|
60.000
|
146,40
|
184
|
-
|
-
|
Brezilya
|
124.019
|
79
|
-
|
64
|
24
|
166,67
|
Romanya
|
65.265
|
36.944
|
76,66
|
7.257
|
141
|
-
|
Fildişi
|
57.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İspanya
|
55.452
|
9.800
|
465,84
|
14.575
|
27
|
-
|
Kanada
|
49.669
|
5.169
|
860,90
|
4.181
|
-
|
-
|
Peru
|
49.318
|
7.302
|
575,40
|
-
|
7.193
|
-
|
Avustralya
|
46.163
|
17.784
|
159,58
|
11.780
|
-
|
-
|
İtalya
|
38.477
|
17.116
|
124,80
|
6.009
|
24
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: