﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı

Salı, 07 Aralık 2021 11:58:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %6,3 düşüş ve yıllık %2,4 artışla 122.504 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %6,9 ve yıllık bazda %76,1 artışla 100,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 


Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %15,6 artışla 1,21 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %84,5 artışla 872,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 230.002 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.840 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.019 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak- Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

230.002

277.630

-17,16

27.144

47.816

-43,23

Hollanda     

147.840

60.000

146,40

184

-

-

Brezilya

124.019

79

-

64

24

166,67

Romanya

65.265

36.944

76,66

7.257

141

-

Fildişi

57.727

-

-

-

-

-

İspanya

55.452

9.800

465,84

14.575

27

-

Kanada

49.669

5.169

860,90

4.181

-

-

Peru

49.318

7.302

575,40

-

7.193

-

Avustralya

46.163

17.784

159,58

11.780

-

-

İtalya

38.477

17.116

124,80

6.009

24

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: uzun ürünler  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  filmaşin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Ara

İçdaş dolar bazındaki resmi uzun ürün fiyatlarını değiştirmedi
06 Ara

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %39,6 arttı
01 Ara

Uğur Dalbeler: Küresel çelik sektöründe “teşvik” ve “damping”in yerini “kirli çelik” algısı aldı
09 Kas

Türkiye’nin kütük ithalatı ilk üç çeyrekte %90,4 arttı
08 Kas

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %20,8 arttı