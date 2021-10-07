Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %54,2 ve yıllık %94 artışla 229.607 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %59 ve yıllık bazda %237,6 artışla 180,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak- Ağustos döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %20,1 artışla 984.757 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %86,8 artışla 687,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 181.487 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 146.669 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 130.851 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak- Ağustos döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak-Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
181.487
|
186.545
|
-2,71
|
30.634
|
43.952
|
-30,3
|
Hollanda
|
146.669
|
60.000
|
144,45
|
30.000
|
29.950
|
0,17
|
Brezilya
|
130.851
|
54
|
-
|
78.185
|
-
|
-
|
Romanya
|
46.403
|
25.874
|
79,34
|
408
|
47
|
768,09
|
Fildişi Sahili
|
40.449
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Peru
|
39.797
|
108
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
36.801
|
3.924
|
837,84
|
960
|
1.225
|
-21,63
|
Haiti
|
32.829
|
94.589
|
-65,29
|
-
|
-
|
-
|
İspanya
|
30.017
|
9.617
|
212,12
|
12.500
|
3.093
|
304,14
|
Avustralya
|
27.776
|
13.654
|
103,43
|
82.05
|
6.040
|
35,84
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: