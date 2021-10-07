Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,1 arttı

Perşembe, 07 Ekim 2021 12:24:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %54,2 ve yıllık %94 artışla 229.607 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %59 ve yıllık bazda %237,6 artışla 180,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak- Ağustos döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %20,1 artışla 984.757 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %86,8 artışla 687,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 181.487 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 146.669 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 130.851 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak- Ağustos döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak-Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 181.487 186.545 -2,71 30.634 43.952 -30,3 Hollanda 146.669 60.000 144,45 30.000 29.950 0,17 Brezilya 130.851 54 - 78.185 - - Romanya 46.403 25.874 79,34 408 47 768,09 Fildişi Sahili 40.449 - - - - - Peru 39.797 108 - - - - Kanada 36.801 3.924 837,84 960 1.225 -21,63 Haiti 32.829 94.589 -65,29 - - - İspanya 30.017 9.617 212,12 12.500 3.093 304,14 Avustralya 27.776 13.654 103,43 82.05 6.040 35,84

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: