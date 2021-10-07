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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,1 arttı

Perşembe, 07 Ekim 2021 12:24:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %54,2 ve yıllık %94 artışla 229.607 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %59 ve yıllık bazda %237,6 artışla 180,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Öte yandan, bu yılın Ocak- Ağustos döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %20,1 artışla 984.757 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %86,8 artışla 687,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 181.487 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 146.669 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 130.851 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak- Ağustos döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak-Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

181.487

186.545

-2,71

30.634

43.952

-30,3

Hollanda     

146.669

60.000

144,45

30.000

29.950

0,17

Brezilya

130.851

54

-

78.185

-

-

Romanya

46.403

25.874

79,34

408

47

768,09

Fildişi Sahili

40.449

-

-

-

-

-

Peru

39.797

108

-

-

-

-

Kanada

36.801

3.924

837,84

960

1.225

-21,63

Haiti

32.829

94.589

-65,29

-

-

-

İspanya

30.017

9.617

212,12

12.500

3.093

304,14

Avustralya

27.776

13.654

103,43

82.05

6.040

35,84

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

                  


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  Türkiye  filmaşin  Avrupa  |  benzer haberler »


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