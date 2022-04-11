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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %10,2 azaldı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 14:22:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %57,4 ve yıllık %36,2 artışla 93.830 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %49,7 ve yıllık bazda %81,1 artışla 74,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,2 düşüşle 153.430 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %36,2 artışla 125,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 41.648 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 18.791 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 11.774 mt alım yapan Peru takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

41.648

67.068

-37,90

22.976

21.044

9,18

Romanya    

18.791

7.435

152,74

12.476

7.435

67,80

Peru

11.774

10.887

8,15

  

2.870

-

Kanada

11.384

291

-

10.686

291

-

Hollanda

10.000

-

-

10.000

-

-

Fildişi Sahili

9.267

-

-

-

-

-

İtalya

8.934

62

-

8.872

62

-

Fas

6.999

319

-

-

319

-

Paraguay

6.039

6.631

-8,93

3.430

3.544

-3,22

Şili

5.104

2.149

137,51

5.100

2.149

137,32

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: filmaşin uzun ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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