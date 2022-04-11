Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %10,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %57,4 ve yıllık %36,2 artışla 93.830 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %49,7 ve yıllık bazda %81,1 artışla 74,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,2 düşüşle 153.430 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %36,2 artışla 125,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 41.648 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 18.791 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 11.774 mt alım yapan Peru takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
41.648
|
67.068
|
-37,90
|
22.976
|
21.044
|
9,18
|
Romanya
|
18.791
|
7.435
|
152,74
|
12.476
|
7.435
|
67,80
|
Peru
|
11.774
|
10.887
|
8,15
|
2.870
|
-
|
Kanada
|
11.384
|
291
|
-
|
10.686
|
291
|
-
|
Hollanda
|
10.000
|
-
|
-
|
10.000
|
-
|
-
|
Fildişi Sahili
|
9.267
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
8.934
|
62
|
-
|
8.872
|
62
|
-
|
Fas
|
6.999
|
319
|
-
|
-
|
319
|
-
|
Paraguay
|
6.039
|
6.631
|
-8,93
|
3.430
|
3.544
|
-3,22
|
Şili
|
5.104
|
2.149
|
137,51
|
5.100
|
2.149
|
137,32
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: