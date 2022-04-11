Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %10,2 azaldı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 14:22:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %57,4 ve yıllık %36,2 artışla 93.830 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %49,7 ve yıllık bazda %81,1 artışla 74,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,2 düşüşle 153.430 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %36,2 artışla 125,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 41.648 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 18.791 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 11.774 mt alım yapan Peru takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 41.648 67.068 -37,90 22.976 21.044 9,18 Romanya 18.791 7.435 152,74 12.476 7.435 67,80 Peru 11.774 10.887 8,15 2.870 - Kanada 11.384 291 - 10.686 291 - Hollanda 10.000 - - 10.000 - - Fildişi Sahili 9.267 - - - - - İtalya 8.934 62 - 8.872 62 - Fas 6.999 319 - - 319 - Paraguay 6.039 6.631 -8,93 3.430 3.544 -3,22 Şili 5.104 2.149 137,51 5.100 2.149 137,32

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: