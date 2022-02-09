Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılında %12,8 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 14:46:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %6,5 ve yıllık %13,5 düşüşle 105.134 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %36,9 düşüşle 84,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.



Öte yandan, 2021 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılına kıyasla %12,8 artışla 1,42 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %79,1 artışla 1,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 273.213 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.838 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.152 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin 2021 yılında en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 273.213 325.091 -15,96 20.651 14.723 40,26 Hollanda 147.838 90.361 63,61 - 30.282 - Brezilya 124.152 18.047 587,94 - 17.968 - Romanya 75.736 37.496 101,98 10.665 551 - Fildişi 72.105 - - - - - Avustralya 60.150 17.979 234,56 3.538 - - İspanya 55.415 15.478 258,02 - 5.686 - Peru 53.173 7.302 628,20 3.855 - - Belçika 51.885 505 - - - - Kanada 49.468 - - - - -



2021 yılında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

