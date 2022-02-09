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Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılında %12,8 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 14:46:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %6,5 ve yıllık %13,5 düşüşle 105.134 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %36,9 düşüşle 84,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 


Öte yandan, 2021 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılına kıyasla %12,8 artışla 1,42 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %79,1 artışla 1,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 273.213 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.838 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.152 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin 2021 yılında en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

273.213

325.091

-15,96

20.651

14.723

40,26

Hollanda     

147.838

90.361

63,61

-

30.282

-

Brezilya

124.152

18.047

587,94

-

17.968

-

Romanya

75.736

37.496

101,98

10.665

551

-

Fildişi

72.105

-

-

-

-

-

Avustralya

60.150

17.979

234,56

3.538

-

-

İspanya

55.415

15.478

258,02

-

5.686

-

Peru

53.173

7.302

628,20

3.855

-

-

Belçika

51.885

505

-

-

-

-

Kanada

49.468

-

-

-

-

-


2021 yılında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:
 


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  Avrupa  filmaşin  Türkiye  |  benzer haberler »


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