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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %21,2 arttı

Salı, 01 Şubat 2022 12:25:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ekim ayına göre %11,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %38,7 artışla 933.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %70,7 artış ve aylık %18,44 düşüşle 147,33 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %21,2 artışla 10,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %119,5 artışla 1,87 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %4,45 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,4 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,22 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

5.074.762

4.858.623

4,45

402.530

413.405

-2,63

İsveç

1.399.433

1.970.453

-28,98

164.990

164.105

0,54

Rusya

1.218.650

1.167.183

4,41

100.208

95.709

4,70

Ukrayna

1.151.544

445.278

158,61

190.616

-

-4,28

Güney Afrika

512.015

344.833

48,48

20

-

-

Finlandiya

459.367

-

-

75.147

-

-

Mali

143.807

-

-

-

-

-

ABD

61.292

-

  

-

  

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: demir cevheri  çelik üretimi  hammaddeler  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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