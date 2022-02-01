Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %21,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ekim ayına göre %11,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %38,7 artışla 933.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %70,7 artış ve aylık %18,44 düşüşle 147,33 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %21,2 artışla 10,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %119,5 artışla 1,87 milyar $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %4,45 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,4 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,22 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
5.074.762
|
4.858.623
|
4,45
|
402.530
|
413.405
|
-2,63
|
İsveç
|
1.399.433
|
1.970.453
|
-28,98
|
164.990
|
164.105
|
0,54
|
Rusya
|
1.218.650
|
1.167.183
|
4,41
|
100.208
|
95.709
|
4,70
|
Ukrayna
|
1.151.544
|
445.278
|
158,61
|
190.616
|
-
|
-4,28
|
Güney Afrika
|
512.015
|
344.833
|
48,48
|
20
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
459.367
|
-
|
-
|
75.147
|
-
|
-
|
Mali
|
143.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ABD
|
61.292
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: