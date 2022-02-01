Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %21,2 arttı

Salı, 01 Şubat 2022 12:25:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ekim ayına göre %11,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %38,7 artışla 933.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %70,7 artış ve aylık %18,44 düşüşle 147,33 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %21,2 artışla 10,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %119,5 artışla 1,87 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %4,45 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,4 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,22 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.074.762 4.858.623 4,45 402.530 413.405 -2,63 İsveç 1.399.433 1.970.453 -28,98 164.990 164.105 0,54 Rusya 1.218.650 1.167.183 4,41 100.208 95.709 4,70 Ukrayna 1.151.544 445.278 158,61 190.616 - -4,28 Güney Afrika 512.015 344.833 48,48 20 - - Finlandiya 459.367 - - 75.147 - - Mali 143.807 - - - - - ABD 61.292 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: