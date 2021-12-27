Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,9 arttı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 11:04:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Eylül ayına göre %76,4 artış ve 2020 yılının aynı ayına göre %6,3 düşüşle 946.215 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,7 ve aylık %51,2 artışla 180,61 milyon $ oldu.





Bu yılın ilk 10 ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %9,9 artışla 9,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %102,3 artışla 1,73 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,1 artışla 4,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,12 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.672.231 4.445.217 5,11 619.498 417.188 48,49 İsveç 1.234.443 1.806.348 -31,66 - 330.441 - Rusya 1.118.442 1.071.474 4,38 79.810 101.331 -21,24 Ukrayna 960.927 445.278 115,80 153.554 160.412 -4,28 Güney Afrika 511.995 344.833 48,48 - - - Finlandiya 384.219 - - 70.600 - - Mali 143.807 - - - - - ABD 61.292 - - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: