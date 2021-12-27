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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,9 arttı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 11:04:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Eylül ayına göre %76,4 artış ve 2020 yılının aynı ayına göre %6,3 düşüşle 946.215 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,7 ve aylık %51,2 artışla 180,61 milyon $ oldu.


 

Bu yılın ilk 10 ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %9,9 artışla 9,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %102,3 artışla 1,73 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,1 artışla 4,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,12 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

4.672.231

4.445.217

5,11

619.498

417.188

48,49

İsveç

1.234.443

1.806.348

-31,66

-

330.441

-

Rusya

1.118.442

1.071.474

4,38

79.810

101.331

-21,24

Ukrayna

960.927

445.278

115,80

153.554

160.412

-4,28

Güney Afrika

511.995

344.833

48,48

-

-

-

Finlandiya

384.219

-

-

70.600

-

-

Mali

143.807

-

-

-

-

-

ABD

61.292

-

  

-

  

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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