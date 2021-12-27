Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Eylül ayına göre %76,4 artış ve 2020 yılının aynı ayına göre %6,3 düşüşle 946.215 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,7 ve aylık %51,2 artışla 180,61 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk 10 ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %9,9 artışla 9,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %102,3 artışla 1,73 milyar $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,1 artışla 4,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,12 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
4.672.231
|
4.445.217
|
5,11
|
619.498
|
417.188
|
48,49
|
İsveç
|
1.234.443
|
1.806.348
|
-31,66
|
-
|
330.441
|
-
|
Rusya
|
1.118.442
|
1.071.474
|
4,38
|
79.810
|
101.331
|
-21,24
|
Ukrayna
|
960.927
|
445.278
|
115,80
|
153.554
|
160.412
|
-4,28
|
Güney Afrika
|
511.995
|
344.833
|
48,48
|
-
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
384.219
|
-
|
-
|
70.600
|
-
|
-
|
Mali
|
143.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ABD
|
61.292
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: