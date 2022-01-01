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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %12,6 arttı

Bu yılın ilk yedi ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %12,6 artışla 6,48 milyon mt seviyesinde ...

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