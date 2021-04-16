Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %39,3 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:29:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ocak ayına göre %68,9 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,5 düşüşle 396.938 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3 artış ve aylık %59,4 düşüşle 65,73 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %39,3 artışla 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %87,4 artışla 227,48 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %52,69 artışla 918.157 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 236.958 mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 172.430 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 918.157 601.310 52,69 126.400 108.760 16,22 Rusya 236.958 111.740 112,06 96.500 - - Güney Afrika 172.430 172.929 -0,29 67.781 172.909 -60,80 İsveç 164.973 315.357 -47,69 - 150.341 - Ukrayna 155.373 - - 80.493 - - Mali 25.752 - - 25.752 - -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: