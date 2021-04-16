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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %39,3 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:29:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ocak ayına göre %68,9 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,5 düşüşle 396.938 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3 artış ve aylık %59,4 düşüşle 65,73 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %39,3 artışla 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %87,4 artışla 227,48 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %52,69 artışla 918.157 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 236.958 mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 172.430 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

918.157

601.310

52,69

126.400

108.760

16,22

Rusya

236.958

111.740

112,06

96.500

-

-

Güney Afrika

172.430

172.929

-0,29

67.781

172.909

-60,80

İsveç

164.973

315.357

-47,69

-

150.341

-

Ukrayna

155.373

-

-

80.493

-

-

Mali

25.752

-

-

25.752

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  Türkiye  Avrupa  hammaddeler  |  benzer haberler »


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