Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %39,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ocak ayına göre %68,9 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,5 düşüşle 396.938 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3 artış ve aylık %59,4 düşüşle 65,73 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %39,3 artışla 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %87,4 artışla 227,48 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %52,69 artışla 918.157 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 236.958 mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 172.430 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
918.157
|
601.310
|
52,69
|
126.400
|
108.760
|
16,22
|
Rusya
|
236.958
|
111.740
|
112,06
|
96.500
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
172.430
|
172.929
|
-0,29
|
67.781
|
172.909
|
-60,80
|
İsveç
|
164.973
|
315.357
|
-47,69
|
-
|
150.341
|
-
|
Ukrayna
|
155.373
|
-
|
-
|
80.493
|
-
|
-
|
Mali
|
25.752
|
-
|
-
|
25.752
|
-
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: