Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %17,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Nisan ayına göre %12,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %11 artışla 871.383 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %149,5 artış ve aylık %7 düşüşle 172,04 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %17,2 artışla 4,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %99,7 artışla 723,24 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %1,51 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 739.515 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 592.448 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
2.042.247
|
2.073.455
|
-1,51
|
385.144
|
518.426
|
-25,71
|
İsveç
|
739.515
|
981.303
|
-24,64
|
79.543
|
170.672
|
-53,39
|
Rusya
|
592.448
|
469.605
|
26,16
|
143.709
|
95.734
|
50,11
|
Ukrayna
|
571.950
|
29.154
|
1861,82
|
262.954
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
344.509
|
172.949
|
99,20
|
-
|
-
|
-
|
Mali
|
76.425
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: