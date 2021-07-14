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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %17,2 arttı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:20:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Nisan ayına göre %12,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %11 artışla 871.383 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %149,5 artış ve aylık %7 düşüşle 172,04 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %17,2 artışla 4,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %99,7 artışla 723,24 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %1,51 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 739.515 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 592.448 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

2.042.247

2.073.455

-1,51

385.144

518.426

-25,71

İsveç

739.515

981.303

-24,64

79.543

170.672

-53,39

Rusya

592.448

469.605

26,16

143.709

95.734

50,11

Ukrayna

571.950

29.154

1861,82

262.954

-

-

Güney Afrika

344.509

172.949

99,20

-

-

-

Mali

76.425

-

-

-

-

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: demir cevheri  Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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