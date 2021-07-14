Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %17,2 arttı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:20:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Nisan ayına göre %12,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %11 artışla 871.383 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %149,5 artış ve aylık %7 düşüşle 172,04 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %17,2 artışla 4,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %99,7 artışla 723,24 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %1,51 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 739.515 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 592.448 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.042.247 2.073.455 -1,51 385.144 518.426 -25,71 İsveç 739.515 981.303 -24,64 79.543 170.672 -53,39 Rusya 592.448 469.605 26,16 143.709 95.734 50,11 Ukrayna 571.950 29.154 1861,82 262.954 - - Güney Afrika 344.509 172.949 99,20 - - - Mali 76.425 - - - - -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: