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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %23,9 arttı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 12:09:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Şubat ayına göre %108,6 ve 2020 yılının aynı ayına göre %1,3 artışla 828.052 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %74,6 ve aylık %111,2 artışla 138,82 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %23,9 artışla 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %82,3 artışla 366,30 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %9,77 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 371.713 mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 344.489 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

1.252.384

1.140.897

9,77

334.226

539.587

-38,06

Rusya

371.713

224.253

65,76

134.755

112.513

19,77

Güney Afrika

344.489

172.929

99,21

172.060

-

-

İsveç

329.973

480.520

-31,33

165.000

165.163

-0,10

Ukrayna

155.373

-

-

-

-

-

Mali

47.762

-

-

22.010

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: demir cevheri  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Avrupa  |  benzer haberler »


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