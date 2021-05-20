Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %23,9 arttı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 12:09:25 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Şubat ayına göre %108,6 ve 2020 yılının aynı ayına göre %1,3 artışla 828.052 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %74,6 ve aylık %111,2 artışla 138,82 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %23,9 artışla 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %82,3 artışla 366,30 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %9,77 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 371.713 mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 344.489 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.252.384 1.140.897 9,77 334.226 539.587 -38,06 Rusya 371.713 224.253 65,76 134.755 112.513 19,77 Güney Afrika 344.489 172.929 99,21 172.060 - - İsveç 329.973 480.520 -31,33 165.000 165.163 -0,10 Ukrayna 155.373 - - - - - Mali 47.762 - - 22.010 - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: