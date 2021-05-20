Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %23,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Şubat ayına göre %108,6 ve 2020 yılının aynı ayına göre %1,3 artışla 828.052 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %74,6 ve aylık %111,2 artışla 138,82 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %23,9 artışla 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %82,3 artışla 366,30 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %9,77 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 371.713 mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 344.489 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
1.252.384
|
1.140.897
|
9,77
|
334.226
|
539.587
|
-38,06
|
Rusya
|
371.713
|
224.253
|
65,76
|
134.755
|
112.513
|
19,77
|
Güney Afrika
|
344.489
|
172.929
|
99,21
|
172.060
|
-
|
-
|
İsveç
|
329.973
|
480.520
|
-31,33
|
165.000
|
165.163
|
-0,10
|
Ukrayna
|
155.373
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mali
|
47.762
|
-
|
-
|
22.010
|
-
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: