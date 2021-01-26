Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ekim ayına göre %33,3 düşüş ve 2019 yılının aynı ayına göre %42,1 artışla 673.182 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %91,2 artış ve aylık %33,3 düşüşle 86,29 milyon $ oldu.
Geçen yılın ilk on bir ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %2 düşüşle 8,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,9 düşüşle 941,95 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %3,2 düşüşle 4,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,97 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,17 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
4.858.623
|
5.019.230
|
-3,20
|
413.405
|
338.122
|
22,27
|
İsveç
|
1.970.400
|
1.346.452
|
46,34
|
164.052
|
-
|
-
|
Rusya
|
1.167.176
|
543.452
|
114,77
|
95.701
|
29.302
|
226,60
|
Ukrayna
|
445.278
|
467.014
|
-4,65
|
-
|
45.003
|
-
|
Güney Afrika
|
344.834
|
505.056
|
-31,72
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
172.943
|
669.473
|
-74,17
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: