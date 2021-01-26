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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %2 azaldı

Salı, 26 Ocak 2021 13:56:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ekim ayına göre %33,3 düşüş ve 2019 yılının aynı ayına göre %42,1 artışla 673.182 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %91,2 artış ve aylık %33,3 düşüşle 86,29 milyon $ oldu.

Geçen yılın ilk on bir ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %2 düşüşle 8,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,9 düşüşle 941,95 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %3,2 düşüşle 4,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,97 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,17 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Brezilya

4.858.623

5.019.230

-3,20

413.405

338.122

22,27

İsveç

1.970.400

1.346.452

46,34

164.052

-

-

Rusya

1.167.176

543.452

114,77

95.701

29.302

226,60

Ukrayna

445.278

467.014

-4,65

-

45.003

-

Güney Afrika

344.834

505.056

-31,72

-

-

-

Kanada

172.943

669.473

-74,17

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: hammaddeler  Avrupa  demir cevheri  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  |  benzer haberler »


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