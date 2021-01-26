Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %2 azaldı

Salı, 26 Ocak 2021 13:56:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ekim ayına göre %33,3 düşüş ve 2019 yılının aynı ayına göre %42,1 artışla 673.182 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %91,2 artış ve aylık %33,3 düşüşle 86,29 milyon $ oldu.

Geçen yılın ilk on bir ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %2 düşüşle 8,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,9 düşüşle 941,95 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %3,2 düşüşle 4,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,97 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,17 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.858.623 5.019.230 -3,20 413.405 338.122 22,27 İsveç 1.970.400 1.346.452 46,34 164.052 - - Rusya 1.167.176 543.452 114,77 95.701 29.302 226,60 Ukrayna 445.278 467.014 -4,65 - 45.003 - Güney Afrika 344.834 505.056 -31,72 - - - Kanada 172.943 669.473 -74,17 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: