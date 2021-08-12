Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %20,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mayıs ayına göre %28,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,2 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %172,5 ve aylık %20 artışla 206,52 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk altı ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %20,1 artışla 5,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %112,3 artışla 929,75 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %1,8 artışla 2,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 904.515 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 770.544 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
2.711.254
|
2.663.379
|
1,80
|
669.006
|
589.923
|
13,41
|
İsveç
|
904.515
|
1.145.807
|
-21,06
|
165.000
|
164.504
|
0,30
|
Rusya
|
770.544
|
504.409
|
52,76
|
178.096
|
34.804
|
411,71
|
Ukrayna
|
571.950
|
78.655
|
627,16
|
-
|
49.502
|
-
|
Güney Afrika
|
344.509
|
172.949
|
99,20
|
-
|
-
|
-
|
Mali
|
120.093
|
-
|
-
|
43.669
|
-
|
-
|
ABD
|
61.292
|
-
|
-
|
61.291
|
-
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: