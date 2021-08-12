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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %20,1 arttı

Perşembe, 12 Ağustos 2021 12:20:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mayıs ayına göre %28,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,2 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %172,5 ve aylık %20 artışla 206,52 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %20,1 artışla 5,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %112,3 artışla 929,75 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %1,8 artışla 2,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 904.515 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 770.544 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

2.711.254

2.663.379

1,80

669.006

589.923

13,41

İsveç

904.515

1.145.807

-21,06

165.000

164.504

0,30

Rusya

770.544

504.409

52,76

178.096

34.804

411,71

Ukrayna

571.950

78.655

627,16

-

49.502

-

Güney Afrika

344.509

172.949

99,20

-

-

-

Mali

120.093

-

-

43.669

-

-

ABD

61.292

-

-

61.291

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  hammaddeler  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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