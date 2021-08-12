Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %20,1 arttı

Perşembe, 12 Ağustos 2021 12:20:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mayıs ayına göre %28,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,2 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %172,5 ve aylık %20 artışla 206,52 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %20,1 artışla 5,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %112,3 artışla 929,75 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %1,8 artışla 2,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 904.515 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 770.544 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.711.254 2.663.379 1,80 669.006 589.923 13,41 İsveç 904.515 1.145.807 -21,06 165.000 164.504 0,30 Rusya 770.544 504.409 52,76 178.096 34.804 411,71 Ukrayna 571.950 78.655 627,16 - 49.502 - Güney Afrika 344.509 172.949 99,20 - - - Mali 120.093 - - 43.669 - - ABD 61.292 - - 61.291 - -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: