Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %12,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %53,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %25,8 düşüşle 536.475 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %46,9 artış ve aylık %58,1 düşüşle 119,4 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %12,2 artışla 8,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %113,4 artışla 1,55 milyar $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %0,6 artışla 4,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,04 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak-
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
4.052.733
|
4.028.028
|
0,61
|
83.809
|
472.528
|
-82,26
|
İsveç
|
1.234.443
|
1.475.906
|
-16,36
|
-
|
-
|
-
|
Rusya
|
1.038.631
|
970.143
|
7,06
|
14.465
|
143.626
|
-89,93
|
Ukrayna
|
807.373
|
284.866
|
183,42
|
-
|
107.205
|
-
|
Güney Afrika
|
511.995
|
344.833
|
48,48
|
-
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
313.619
|
-
|
-
|
21.135
|
-
|
-
|
Mali
|
143.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ABD
|
61.292
|
-
|
-
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: