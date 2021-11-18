Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %12,2 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 14:23:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %53,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %25,8 düşüşle 536.475 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %46,9 artış ve aylık %58,1 düşüşle 119,4 milyon $ oldu.



Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %12,2 artışla 8,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %113,4 artışla 1,55 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %0,6 artışla 4,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,04 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak- Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.052.733 4.028.028 0,61 83.809 472.528 -82,26 İsveç 1.234.443 1.475.906 -16,36 - - - Rusya 1.038.631 970.143 7,06 14.465 143.626 -89,93 Ukrayna 807.373 284.866 183,42 - 107.205 - Güney Afrika 511.995 344.833 48,48 - - - Finlandiya 313.619 - - 21.135 - - Mali 143.807 - - - - - ABD 61.292 - - -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: