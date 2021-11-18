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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %12,2 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 14:23:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %53,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %25,8 düşüşle 536.475 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %46,9 artış ve aylık %58,1 düşüşle 119,4 milyon $ oldu.


Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %12,2 artışla 8,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %113,4 artışla 1,55 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %0,6 artışla 4,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,04 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak-

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

4.052.733

4.028.028

0,61

83.809

472.528

-82,26

İsveç

1.234.443

1.475.906

-16,36

-

-

-

Rusya

1.038.631

970.143

7,06

14.465

143.626

-89,93

Ukrayna

807.373

284.866

183,42

-

107.205

-

Güney Afrika

511.995

344.833

48,48

-

-

-

Finlandiya

313.619

-

-

21.135

-

-

Mali

143.807

-

-

-

-

-

ABD

61.292

-

  

-

  

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  hammaddeler  Avrupa  demir cevheri  |  benzer haberler »


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