Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,4 arttı

Perşembe, 21 Ekim 2021 14:01:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Temmuz ayına göre %15,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %43,7 artışla 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %220,5 ve aylık %31,7 artışla 284,73 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %16,4 artışla 7,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %121,8 artışla 1,43 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %2,47 artışla 3,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 985.627 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 3.643.323 3.555.500 2,47 447.447 377.474 18,54 İsveç 1.234.443 1.475.906 -16,36 164.951 165.073 -0,07 Rusya 985.627 826.516 19,25 123.139 82.801 48,72 Ukrayna 807.373 177.660 354,45 79.091 - - Güney Afrika 511.995 344.833 48,48 167.465 - - Finlandiya 239.608 - - 165.004 - - Mali 143.807 - - - - - ABD 61.292 - - -

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: