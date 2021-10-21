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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,4 arttı

Perşembe, 21 Ekim 2021 14:01:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Temmuz ayına göre %15,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %43,7 artışla 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %220,5 ve aylık %31,7 artışla 284,73 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %16,4 artışla 7,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %121,8 artışla 1,43 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %2,47 artışla 3,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 985.627 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

3.643.323

3.555.500

2,47

447.447

377.474

18,54

İsveç

1.234.443

1.475.906

-16,36

164.951

165.073

-0,07

Rusya

985.627

826.516

19,25

123.139

82.801

48,72

Ukrayna

807.373

177.660

354,45

79.091

-

-

Güney Afrika

511.995

344.833

48,48

167.465

-

-

Finlandiya

239.608

-

-

165.004

-

-

Mali

143.807

-

-

-

-

-

ABD

61.292

-

 

-

 

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  hammaddeler  demir cevheri  Türkiye  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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