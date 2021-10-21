Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Temmuz ayına göre %15,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %43,7 artışla 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %220,5 ve aylık %31,7 artışla 284,73 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk sekiz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %16,4 artışla 7,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %121,8 artışla 1,43 milyar $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %2,47 artışla 3,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,23 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 985.627 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
3.643.323
|
3.555.500
|
2,47
|
447.447
|
377.474
|
18,54
|
İsveç
|
1.234.443
|
1.475.906
|
-16,36
|
164.951
|
165.073
|
-0,07
|
Rusya
|
985.627
|
826.516
|
19,25
|
123.139
|
82.801
|
48,72
|
Ukrayna
|
807.373
|
177.660
|
354,45
|
79.091
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
511.995
|
344.833
|
48,48
|
167.465
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
239.608
|
-
|
-
|
165.004
|
-
|
-
|
Mali
|
143.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ABD
|
61.292
|
-
|
|
-
|
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: