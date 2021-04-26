Türkiye’nin çelik ihracat değeri birinci çeyrekte %22,5 arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 15:04:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği’ne göre, bu yılın birinci çeyreğinde, Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %1,9 artışla 5,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %22,5 artışla 3,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin çelik ihracatının başlıca hedefleri, sektör ihracatının yaklaşık %75’ini oluşturan AB, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu oldu. Söz konusu çeyrekte Türkiye, ağırlıklı olarak İsrail, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, Singapur ve Irak'a çelik ihraç etti.

Daha önce bildirildiği üzere, ÇİB Başkanı Adnan Aslan, pandeminin ardından hedef pazarların çelik ihtiyaçlarının artmasıyla Türkiye çelik sektörünün, 2021 yılı çelik ihracatında geçtiğimiz yıla kıyasla %10 artışla 23 milyon mt, değerde ise %15 artışla yaklaşık 15 milyar $’a ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Bu yıl Haziran ayında sona erecek olan AB korunma önlemleri hakkında yorum yapan Adnan Aslan, “AB, önlemin devamına gerek olup olmadığına karar vermek için yeni bir gözden geçirme soruşturması yürütüyor. Biz bu konuda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurallarının her iki taraf için de çok önemli olduğu kanaatindeyiz. AB ve Türkiye çelik sektörlerinin bir araya gelmesi ve iletişimin artması iki tarafın da yararına olacaktır. Türk çelik sektörünü hedef alan ve etkileyen haksız önlemlere yönelik ÇİB olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi.