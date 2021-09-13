Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %19,8 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 14:46:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %56,3 ve yıllık %46,7 düşüşle 77.046 oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %48,4 ve yıllık bazda %2 düşüşle 85,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,8 artarak 877.653 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %70 artarak 757,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 153.692 mt ile yıllık %5,06 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 122.566 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 97.359 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Romanya 153.692 146.289 5,06 11.310 39.708 -71,52 İngiltere 122.566 54.928 123,14 6.177 9.322 -33,74 Irak 97.359 103.889 -6,29 4.913 23.967 -79,50 Belçika 82.450 54.674 50,80 7.108 11.106 -36,00 İsrail 36.240 52.648 -31,17 2.812 8.703 -67,69 İrlanda 31.897 13.281 140,17 77 6.359 -98,79 Almanya 30.757 29.663 3,69 1.981 3.128 -36,67 İtalya 29.108 19.858 46,58 2.004 3.662 -45,28 Kanada 26.957 13.662 97,31 5.956 1.793 232,18 Gürcistan 26.096 36.868 -29,22 2.558 7.350 -65,20

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: