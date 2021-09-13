﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %19,8 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 14:46:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %56,3 ve yıllık %46,7 düşüşle 77.046 oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %48,4 ve yıllık bazda %2 düşüşle 85,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,8 artarak 877.653 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %70 artarak 757,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 153.692 mt ile yıllık %5,06 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 122.566 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 97.359 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak- Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Romanya

153.692

146.289

5,06

11.310

39.708

-71,52

İngiltere

122.566

54.928

123,14

6.177

9.322

-33,74

Irak

97.359

103.889

-6,29

4.913

23.967

-79,50

Belçika

82.450

54.674

50,80

7.108

11.106

-36,00

İsrail

36.240

52.648

-31,17

2.812

8.703

-67,69

İrlanda

31.897

13.281

140,17

77

6.359

-98,79

Almanya

30.757

29.663

3,69

1.981

3.128

-36,67

İtalya

29.108

19.858

46,58

2.004

3.662

-45,28

Kanada

26.957

13.662

97,31

5.956

1.793

232,18

Gürcistan

26.096

36.868

-29,22

2.558

7.350

-65,20

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Eyl

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %13,8 düştü
10 Eyl

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %44,4 arttı
09 Eyl

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %25,8 düştü
01 Eyl

Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %17,96 arttı
31 Ağu

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %70,4 arttı