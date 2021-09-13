Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %19,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %56,3 ve yıllık %46,7 düşüşle 77.046 oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %48,4 ve yıllık bazda %2 düşüşle 85,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,8 artarak 877.653 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %70 artarak 757,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 153.692 mt ile yıllık %5,06 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 122.566 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 97.359 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak- Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
153.692
|
146.289
|
5,06
|
11.310
|
39.708
|
-71,52
|
İngiltere
|
122.566
|
54.928
|
123,14
|
6.177
|
9.322
|
-33,74
|
Irak
|
97.359
|
103.889
|
-6,29
|
4.913
|
23.967
|
-79,50
|
Belçika
|
82.450
|
54.674
|
50,80
|
7.108
|
11.106
|
-36,00
|
İsrail
|
36.240
|
52.648
|
-31,17
|
2.812
|
8.703
|
-67,69
|
İrlanda
|
31.897
|
13.281
|
140,17
|
77
|
6.359
|
-98,79
|
Almanya
|
30.757
|
29.663
|
3,69
|
1.981
|
3.128
|
-36,67
|
İtalya
|
29.108
|
19.858
|
46,58
|
2.004
|
3.662
|
-45,28
|
Kanada
|
26.957
|
13.662
|
97,31
|
5.956
|
1.793
|
232,18
|
Gürcistan
|
26.096
|
36.868
|
-29,22
|
2.558
|
7.350
|
-65,20
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: