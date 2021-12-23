Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı

Perşembe, 23 Aralık 2021 14:07:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %48,5 ve yıllık %12,7 düşüşle 189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Eylül ayına kıyasla %46,9 düşüş ve yıllık bazda %55,8 artışla 109,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %15,6 artarak 1,31 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %80,7 artarak 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 239.549 mt ile yıllık %10,4 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 184.157 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 133.271 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Romanya 239.549 217.086 10,35 10.393 11.041 -5,87 İngiltere 184.157 91.893 100,40 7.063 1.346 424,74 Irak 133.271 177.518 -24,93 18.105 29.162 -37,92 Belçika 120.802 79.443 52,06 6.541 2.825 131,54 İsrail 55.395 75.781 -26,90 5.805 6.997 -17,04 Almanya 47.553 43.333 9,74 2.422 4.649 -47,90 İtalya 45.611 30.020 51,94 5.131 3.341 53,58 İrlanda 42.728 17.305 146,91 7 159 -95,60 Kanada 39.665 18.735 111,72 6.682 1.984 236,79 Gürcistan 37.178 56.490 -34,19 3.666 5.459 -32,84

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: