Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %48,5 ve yıllık %12,7 düşüşle 189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Eylül ayına kıyasla %46,9 düşüş ve yıllık bazda %55,8 artışla 109,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %15,6 artarak 1,31 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %80,7 artarak 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 239.549 mt ile yıllık %10,4 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 184.157 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 133.271 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
239.549
|
217.086
|
10,35
|
10.393
|
11.041
|
-5,87
|
İngiltere
|
184.157
|
91.893
|
100,40
|
7.063
|
1.346
|
424,74
|
Irak
|
133.271
|
177.518
|
-24,93
|
18.105
|
29.162
|
-37,92
|
Belçika
|
120.802
|
79.443
|
52,06
|
6.541
|
2.825
|
131,54
|
İsrail
|
55.395
|
75.781
|
-26,90
|
5.805
|
6.997
|
-17,04
|
Almanya
|
47.553
|
43.333
|
9,74
|
2.422
|
4.649
|
-47,90
|
İtalya
|
45.611
|
30.020
|
51,94
|
5.131
|
3.341
|
53,58
|
İrlanda
|
42.728
|
17.305
|
146,91
|
7
|
159
|
-95,60
|
Kanada
|
39.665
|
18.735
|
111,72
|
6.682
|
1.984
|
236,79
|
Gürcistan
|
37.178
|
56.490
|
-34,19
|
3.666
|
5.459
|
-32,84
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: