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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı

Perşembe, 23 Aralık 2021 14:07:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %48,5 ve yıllık %12,7 düşüşle 189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Eylül ayına kıyasla %46,9 düşüş ve yıllık bazda %55,8 artışla 109,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %15,6 artarak 1,31 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %80,7 artarak 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 239.549 mt ile yıllık %10,4 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 184.157 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 133.271 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Romanya

239.549

217.086

10,35

10.393

11.041

-5,87

İngiltere

184.157

91.893

100,40

7.063

1.346

424,74

Irak

133.271

177.518

-24,93

18.105

29.162

-37,92

Belçika

120.802

79.443

52,06

6.541

2.825

131,54

İsrail

55.395

75.781

-26,90

5.805

6.997

-17,04

Almanya

47.553

43.333

9,74

2.422

4.649

-47,90

İtalya

45.611

30.020

51,94

5.131

3.341

53,58

İrlanda

42.728

17.305

146,91

7

159

-95,60

Kanada

39.665

18.735

111,72

6.682

1.984

236,79

Gürcistan

37.178

56.490

-34,19

3.666

5.459

-32,84

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 

 


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Türkiye  Avrupa  borular  |  benzer haberler »


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