Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %13,4 arttı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 11:50:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %127,6 ve yıllık %36 artışla 161.777 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ocak ayına kıyasla %140,9 ve yıllık bazda %117,4 artışla 191,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %13,4 artarak 232.777 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %77,8 artarak 271,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 42.566 mt ile yıllık %33,8 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 28.427 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 26.864 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) İngiltere 42.566 31.818 33,78 36.430 25.428 43,27 ABD 28.427 2.608 - 21.167 2.388 - Irak 26.864 45.284 -40,68 13.612 15.607 -12,78 Romanya 23.285 9.605 142,43 22.938 7.136 221,44 İsrail 15.999 11.858 34,92 6.615 4.265 55,10 Belçika 11.987 22.874 -47,60 11.276 17.757 -36,50 Almanya 7.709 11.433 -32,57 4.337 6.273 -30,86 Kanada 6.925 5.142 34,68 3.867 2.095 84,58 Avustralya 6.261 2.225 181,39 1.881 1.323 42,18 Hollanda 6.177 327 - 5.403 219 -

2022 yılında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: