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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %13,4 arttı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 11:50:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %127,6 ve yıllık %36 artışla 161.777 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ocak ayına kıyasla %140,9 ve yıllık bazda %117,4 artışla 191,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %13,4 artarak 232.777 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %77,8 artarak 271,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 42.566 mt ile yıllık %33,8 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 28.427 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 26.864 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

İngiltere

42.566

31.818

33,78

36.430

25.428

43,27

ABD

28.427

2.608

-

21.167

2.388

-

Irak

26.864

45.284

-40,68

13.612

15.607

-12,78

Romanya

23.285

9.605

142,43

22.938

7.136

221,44

İsrail

15.999

11.858

34,92

6.615

4.265

55,10

Belçika

11.987

22.874

-47,60

11.276

17.757

-36,50

Almanya

7.709

11.433

-32,57

4.337

6.273

-30,86

Kanada

6.925

5.142

34,68

3.867

2.095

84,58

Avustralya

6.261

2.225

181,39

1.881

1.323

42,18

Hollanda

6.177

327

-

5.403

219

-

2022 yılında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: borular Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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