Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %13,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %127,6 ve yıllık %36 artışla 161.777 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ocak ayına kıyasla %140,9 ve yıllık bazda %117,4 artışla 191,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %13,4 artarak 232.777 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %77,8 artarak 271,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 42.566 mt ile yıllık %33,8 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 28.427 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 26.864 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İngiltere
|
42.566
|
31.818
|
33,78
|
36.430
|
25.428
|
43,27
|
ABD
|
28.427
|
2.608
|
-
|
21.167
|
2.388
|
-
|
Irak
|
26.864
|
45.284
|
-40,68
|
13.612
|
15.607
|
-12,78
|
Romanya
|
23.285
|
9.605
|
142,43
|
22.938
|
7.136
|
221,44
|
İsrail
|
15.999
|
11.858
|
34,92
|
6.615
|
4.265
|
55,10
|
Belçika
|
11.987
|
22.874
|
-47,60
|
11.276
|
17.757
|
-36,50
|
Almanya
|
7.709
|
11.433
|
-32,57
|
4.337
|
6.273
|
-30,86
|
Kanada
|
6.925
|
5.142
|
34,68
|
3.867
|
2.095
|
84,58
|
Avustralya
|
6.261
|
2.225
|
181,39
|
1.881
|
1.323
|
42,18
|
Hollanda
|
6.177
|
327
|
-
|
5.403
|
219
|
-
2022 yılında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: