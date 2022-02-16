Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 2021 yılında %10,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %7,8 artış ve yıllık %6,6 düşüşle 164.298 oldu. Bu ihracatın değeri ise Aralık ayına kıyasla %8,4 ve yıllık bazda %57,2 artışla 184,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2021 yılında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %10,2 artarak 1,62 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %75 artarak 1,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 296.832 mt ile yıllık %1,95 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 231.816 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 160.067 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin 2021 yılında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Aralık 2021
|
Ocak-Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2021
|
Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
296.832
|
291.149
|
1,95
|
37.365
|
45.320
|
-17,55
|
İngiltere
|
231.816
|
138.646
|
67,20
|
19.870
|
15.600
|
27,37
|
Irak
|
160.067
|
230.026
|
-30,41
|
14.686
|
33.287
|
-55,88
|
Belçika
|
140.220
|
110.067
|
27,40
|
5.297
|
13.849
|
-61,75
|
İsrail
|
75.260
|
90.828
|
-17,14
|
10.466
|
8.193
|
27,74
|
Almanya
|
57.515
|
51.232
|
12,26
|
3.979
|
4.050
|
-1,75
|
İrlanda
|
53.561
|
29.213
|
83,35
|
8.440
|
3.236
|
160,82
|
İtalya
|
52.987
|
39.666
|
33,58
|
4.083
|
6.231
|
-34,47
|
ABD
|
51.067
|
15.995
|
219,27
|
7.297
|
366
|
1893,72
|
Kanada
|
47.019
|
23.068
|
103,83
|
5.127
|
3.352
|
52,95
2021 yılında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: