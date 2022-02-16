Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 2021 yılında %10,2 arttı

Çarşamba, 16 Şubat 2022 14:28:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %7,8 artış ve yıllık %6,6 düşüşle 164.298 oldu. Bu ihracatın değeri ise Aralık ayına kıyasla %8,4 ve yıllık bazda %57,2 artışla 184,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %10,2 artarak 1,62 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %75 artarak 1,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 296.832 mt ile yıllık %1,95 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 231.816 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 160.067 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Romanya 296.832 291.149 1,95 37.365 45.320 -17,55 İngiltere 231.816 138.646 67,20 19.870 15.600 27,37 Irak 160.067 230.026 -30,41 14.686 33.287 -55,88 Belçika 140.220 110.067 27,40 5.297 13.849 -61,75 İsrail 75.260 90.828 -17,14 10.466 8.193 27,74 Almanya 57.515 51.232 12,26 3.979 4.050 -1,75 İrlanda 53.561 29.213 83,35 8.440 3.236 160,82 İtalya 52.987 39.666 33,58 4.083 6.231 -34,47 ABD 51.067 15.995 219,27 7.297 366 1893,72 Kanada 47.019 23.068 103,83 5.127 3.352 52,95

2021 yılında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: