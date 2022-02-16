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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 2021 yılında %10,2 arttı

Çarşamba, 16 Şubat 2022 14:28:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %7,8 artış ve yıllık %6,6 düşüşle 164.298 oldu. Bu ihracatın değeri ise Aralık ayına kıyasla %8,4 ve yıllık bazda %57,2 artışla 184,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %10,2 artarak 1,62 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %75 artarak 1,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 296.832 mt ile yıllık %1,95 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 231.816 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 160.067 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Romanya

296.832

291.149

1,95

37.365

45.320

-17,55

İngiltere

231.816

138.646

67,20

19.870

15.600

27,37

Irak

160.067

230.026

-30,41

14.686

33.287

-55,88

Belçika

140.220

110.067

27,40

5.297

13.849

-61,75

İsrail

75.260

90.828

-17,14

10.466

8.193

27,74

Almanya

57.515

51.232

12,26

3.979

4.050

-1,75

İrlanda

53.561

29.213

83,35

8.440

3.236

160,82

İtalya

52.987

39.666

33,58

4.083

6.231

-34,47

ABD

51.067

15.995

219,27

7.297

366

1893,72

Kanada

47.019

23.068

103,83

5.127

3.352

52,95

2021 yılında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  Türkiye  çelik üretimi  borular  |  benzer haberler »


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