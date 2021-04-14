Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %14.1 düştü

Çarşamba, 14 Nisan 2021 15:02:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %47 ve yıllık %24,1 artışla 126.641 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %44,5 ve yıllık bazda %41,4 artışla 92,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %14,1 düşerek 212.802 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %3,2 artarak 157,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 45.284 mt ile yıllık %98,68 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 36.381 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 23.463 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Irak 45.284 22.792 98,68 15.608 13.242 17,87 İngiltere 36.381 20.677 75,95 29.992 1.742 1621,70 Belçika 23.463 20.220 16,04 18.596 6.066 206,56 İrlanda 12.848 4.338 196,17 12.847 143 8883,92 İsrail 11.871 17.433 -31,91 4.266 8.145 -47,62 Almanya 11.437 14.103 -18,90 6.277 3.673 70,90 Romanya 9.830 59.346 -83,44 7.359 28.073 -73,79 Gürcistan 8.081 10.151 -20,39 4.083 5.435 -24,88 İtalya 6.575 8.035 -18,17 3.789 5.217 -27,37 Kanada 5.144 2.984 72,39 2.096 1.490 40,67

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: