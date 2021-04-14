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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %14.1 düştü

Çarşamba, 14 Nisan 2021 15:02:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %47 ve yıllık %24,1 artışla 126.641 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %44,5 ve yıllık bazda %41,4 artışla 92,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %14,1 düşerek 212.802 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %3,2 artarak 157,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 45.284 mt ile yıllık %98,68 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 36.381 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 23.463 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Irak

45.284

22.792

98,68

15.608

13.242

17,87

İngiltere

36.381

20.677

75,95

29.992

1.742

1621,70

Belçika

23.463

20.220

16,04

18.596

6.066

206,56

İrlanda

12.848

4.338

196,17

12.847

143

8883,92

İsrail

11.871

17.433

-31,91

4.266

8.145

-47,62

Almanya

11.437

14.103

-18,90

6.277

3.673

70,90

Romanya

9.830

59.346

-83,44

7.359

28.073

-73,79

Gürcistan

8.081

10.151

-20,39

4.083

5.435

-24,88

İtalya

6.575

8.035

-18,17

3.789

5.217

-27,37

Kanada

5.144

2.984

72,39

2.096

1.490

40,67

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  boru  çelik üretimi  profil  Avrupa  Türkiye  borular  |  benzer haberler »


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