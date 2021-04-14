Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %14.1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %47 ve yıllık %24,1 artışla 126.641 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %44,5 ve yıllık bazda %41,4 artışla 92,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %14,1 düşerek 212.802 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %3,2 artarak 157,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 45.284 mt ile yıllık %98,68 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 36.381 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 23.463 mt ithalat yapan Belçika takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Irak
|
45.284
|
22.792
|
98,68
|
15.608
|
13.242
|
17,87
|
İngiltere
|
36.381
|
20.677
|
75,95
|
29.992
|
1.742
|
1621,70
|
Belçika
|
23.463
|
20.220
|
16,04
|
18.596
|
6.066
|
206,56
|
İrlanda
|
12.848
|
4.338
|
196,17
|
12.847
|
143
|
8883,92
|
İsrail
|
11.871
|
17.433
|
-31,91
|
4.266
|
8.145
|
-47,62
|
Almanya
|
11.437
|
14.103
|
-18,90
|
6.277
|
3.673
|
70,90
|
Romanya
|
9.830
|
59.346
|
-83,44
|
7.359
|
28.073
|
-73,79
|
Gürcistan
|
8.081
|
10.151
|
-20,39
|
4.083
|
5.435
|
-24,88
|
İtalya
|
6.575
|
8.035
|
-18,17
|
3.789
|
5.217
|
-27,37
|
Kanada
|
5.144
|
2.984
|
72,39
|
2.096
|
1.490
|
40,67
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: