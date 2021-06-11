Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %31,7 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 14:04:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %49,9 düşüş ve yıllık %109,4 artışla 91.864 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mart ayına kıyasla %37,8 düşüş ve yıllık bazda %179 artışla 85,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %31,7 artarak 480.432 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %61,3 artarak 375,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 79.769 mt ile yıllık %125,27 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 70.637 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 67.231 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Irak 79.769 35.410 125,27 12.748 9.142 39,44 İngiltere 70.637 23.162 204,97 15.430 1.596 866,79 Romanya 67.231 75.285 -10,70 1.069 814 31,33 Belçika 41.770 24.621 69,65 3.955 678 483,33 İsrail 23.670 32.714 -27,65 7.713 5.735 34,49 Almanya 20.270 15.809 28,22 6.256 692 804,05 İrlanda 16.746 4.691 256,98 123 - - İtalya 16.294 12.712 28,18 4.519 1.301 247,35 Gürcistan 16.039 17.464 -8,16 4.729 1.682 181,15 Kanada 12.437 7.591 63,84 6.504 2.149 202,65

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: