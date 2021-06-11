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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %31,7 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 14:04:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %49,9 düşüş ve yıllık %109,4 artışla 91.864 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mart ayına kıyasla %37,8 düşüş ve yıllık bazda %179 artışla 85,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %31,7 artarak 480.432 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %61,3 artarak 375,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 79.769 mt ile yıllık %125,27 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 70.637 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 67.231 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Irak

79.769

35.410

125,27

12.748

9.142

39,44

İngiltere

70.637

23.162

204,97

15.430

1.596

866,79

Romanya

67.231

75.285

-10,70

1.069

814

31,33

Belçika

41.770

24.621

69,65

3.955

678

483,33

İsrail

23.670

32.714

-27,65

7.713

5.735

34,49

Almanya

20.270

15.809

28,22

6.256

692

804,05

İrlanda

16.746

4.691

256,98

123

-

-

İtalya

16.294

12.712

28,18

4.519

1.301

247,35

Gürcistan

16.039

17.464

-8,16

4.729

1.682

181,15

Kanada

12.437

7.591

63,84

6.504

2.149

202,65

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


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