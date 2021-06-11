Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %31,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %49,9 düşüş ve yıllık %109,4 artışla 91.864 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mart ayına kıyasla %37,8 düşüş ve yıllık bazda %179 artışla 85,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %31,7 artarak 480.432 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %61,3 artarak 375,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 79.769 mt ile yıllık %125,27 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 70.637 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 67.231 mt ithalat yapan Romanya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Irak
|
79.769
|
35.410
|
125,27
|
12.748
|
9.142
|
39,44
|
İngiltere
|
70.637
|
23.162
|
204,97
|
15.430
|
1.596
|
866,79
|
Romanya
|
67.231
|
75.285
|
-10,70
|
1.069
|
814
|
31,33
|
Belçika
|
41.770
|
24.621
|
69,65
|
3.955
|
678
|
483,33
|
İsrail
|
23.670
|
32.714
|
-27,65
|
7.713
|
5.735
|
34,49
|
Almanya
|
20.270
|
15.809
|
28,22
|
6.256
|
692
|
804,05
|
İrlanda
|
16.746
|
4.691
|
256,98
|
123
|
-
|
-
|
İtalya
|
16.294
|
12.712
|
28,18
|
4.519
|
1.301
|
247,35
|
Gürcistan
|
16.039
|
17.464
|
-8,16
|
4.729
|
1.682
|
181,15
|
Kanada
|
12.437
|
7.591
|
63,84
|
6.504
|
2.149
|
202,65
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: