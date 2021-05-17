Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %21,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %54,4 ve yıllık %151,5 artışla 184.054 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %56,4 ve yıllık bazda %176,2 artışla 138,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %21,3 artarak 389.375 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %43,7 artarak 290,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 67.021 mt ile yıllık %155,14 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 66.913 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Romanya ve 55.206 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Irak
|
67.021
|
26.268
|
155,14
|
21.736
|
3.476
|
525,32
|
Romanya
|
66.913
|
74.471
|
-10,15
|
57.307
|
15.125
|
278,89
|
İngiltere
|
55.206
|
21.566
|
155,99
|
23.389
|
889
|
2530,93
|
Belçika
|
37.810
|
23.943
|
57,92
|
14.938
|
3.723
|
301,24
|
İrlanda
|
16.623
|
4.686
|
254,74
|
5.580
|
348
|
1503,45
|
İsrail
|
15.967
|
26.979
|
-40,82
|
4.110
|
9.545
|
-56,94
|
Almanya
|
14.013
|
15.116
|
-7,30
|
2.581
|
1.014
|
154,54
|
İtalya
|
11.778
|
11.412
|
3,21
|
5.399
|
3.377
|
59,88
|
Gürcistan
|
11.309
|
15.783
|
-28,35
|
3.230
|
5.632
|
-42,65
|
Yunanistan
|
7.383
|
8.677
|
-14,91
|
5.838
|
1.200
|
386,50
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: