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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %21,3 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 12:18:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %54,4 ve yıllık %151,5 artışla 184.054 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %56,4 ve yıllık bazda %176,2 artışla 138,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %21,3 artarak 389.375 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %43,7 artarak 290,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 67.021 mt ile yıllık %155,14 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 66.913 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Romanya ve 55.206 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Irak

67.021

26.268

155,14

21.736

3.476

525,32

Romanya

66.913

74.471

-10,15

57.307

15.125

278,89

İngiltere

55.206

21.566

155,99

23.389

889

2530,93

Belçika

37.810

23.943

57,92

14.938

3.723

301,24

İrlanda

16.623

4.686

254,74

5.580

348

1503,45

İsrail

15.967

26.979

-40,82

4.110

9.545

-56,94

Almanya

14.013

15.116

-7,30

2.581

1.014

154,54

İtalya

11.778

11.412

3,21

5.399

3.377

59,88

Gürcistan

11.309

15.783

-28,35

3.230

5.632

-42,65

Yunanistan

7.383

8.677

-14,91

5.838

1.200

386,50

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  uzun ürünler  Avrupa  profil  borular  çelik üretimi  boru  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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