Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %21,3 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 12:18:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %54,4 ve yıllık %151,5 artışla 184.054 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %56,4 ve yıllık bazda %176,2 artışla 138,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %21,3 artarak 389.375 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %43,7 artarak 290,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 67.021 mt ile yıllık %155,14 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 66.913 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Romanya ve 55.206 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Irak 67.021 26.268 155,14 21.736 3.476 525,32 Romanya 66.913 74.471 -10,15 57.307 15.125 278,89 İngiltere 55.206 21.566 155,99 23.389 889 2530,93 Belçika 37.810 23.943 57,92 14.938 3.723 301,24 İrlanda 16.623 4.686 254,74 5.580 348 1503,45 İsrail 15.967 26.979 -40,82 4.110 9.545 -56,94 Almanya 14.013 15.116 -7,30 2.581 1.014 154,54 İtalya 11.778 11.412 3,21 5.399 3.377 59,88 Gürcistan 11.309 15.783 -28,35 3.230 5.632 -42,65 Yunanistan 7.383 8.677 -14,91 5.838 1.200 386,50

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: