Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %6,4 artış ve yıllık %8,3 düşüşle 168.363 oldu. Bu ihracatın değeri ise Şubat ayına kıyasla %4 ve yıllık bazda %26,6 artışla 174,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %2,3 artarak 397.576 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %45,2 artarak 421,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 82.631 mt ile yıllık %25,2 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 53.197 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 35.929 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
82.631
|
66.008
|
25,18
|
59.935
|
56.403
|
6,26
|
İngiltere
|
53.197
|
55.207
|
-3,64
|
12.403
|
23.389
|
-46,97
|
Irak
|
35.929
|
67.021
|
-46,39
|
9.065
|
21.736
|
-58,29
|
ABD
|
35.239
|
3.691
|
854,73
|
7.098
|
1.082
|
556,01
|
İsrail
|
27.089
|
15.974
|
69,58
|
11.770
|
4.116
|
185,96
|
Belçika
|
20.718
|
37.812
|
-45,21
|
8.733
|
14.938
|
-41,54
|
Kanada
|
12.703
|
5.933
|
114,11
|
5.780
|
790
|
631,65
|
Avustralya
|
12.245
|
3.488
|
251,06
|
5.983
|
1.263
|
373,71
|
Gürcistan
|
8.914
|
11.310
|
-21,18
|
3.786
|
3.230
|
17,21
|
Almanya
|
7.839
|
14.015
|
-44,07
|
129
|
2.581
|
-95
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: