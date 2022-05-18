Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,3 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 11:33:50 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %6,4 artış ve yıllık %8,3 düşüşle 168.363 oldu. Bu ihracatın değeri ise Şubat ayına kıyasla %4 ve yıllık bazda %26,6 artışla 174,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %2,3 artarak 397.576 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %45,2 artarak 421,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 82.631 mt ile yıllık %25,2 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 53.197 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 35.929 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 82.631 66.008 25,18 59.935 56.403 6,26 İngiltere 53.197 55.207 -3,64 12.403 23.389 -46,97 Irak 35.929 67.021 -46,39 9.065 21.736 -58,29 ABD 35.239 3.691 854,73 7.098 1.082 556,01 İsrail 27.089 15.974 69,58 11.770 4.116 185,96 Belçika 20.718 37.812 -45,21 8.733 14.938 -41,54 Kanada 12.703 5.933 114,11 5.780 790 631,65 Avustralya 12.245 3.488 251,06 5.983 1.263 373,71 Gürcistan 8.914 11.310 -21,18 3.786 3.230 17,21 Almanya 7.839 14.015 -44,07 129 2.581 -95

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: