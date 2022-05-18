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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,3 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 11:33:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %6,4 artış ve yıllık %8,3 düşüşle 168.363 oldu. Bu ihracatın değeri ise Şubat ayına kıyasla %4 ve yıllık bazda %26,6 artışla 174,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %2,3 artarak 397.576 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %45,2 artarak 421,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 82.631 mt ile yıllık %25,2 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 53.197 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 35.929 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

82.631

66.008

25,18

59.935

56.403

6,26

İngiltere

53.197

55.207

-3,64

12.403

23.389

-46,97

Irak

35.929

67.021

-46,39

9.065

21.736

-58,29

ABD

35.239

3.691

854,73

7.098

1.082

556,01

İsrail

27.089

15.974

69,58

11.770

4.116

185,96

Belçika

20.718

37.812

-45,21

8.733

14.938

-41,54

Kanada

12.703

5.933

114,11

5.780

790

631,65

Avustralya

12.245

3.488

251,06

5.983

1.263

373,71

Gürcistan

8.914

11.310

-21,18

3.786

3.230

17,21

Almanya

7.839

14.015

-44,07

129

2.581

-95

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: borular Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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