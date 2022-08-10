Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %3,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %12,5 artış ve yıllık %14,5 düşüşle 150.635 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mayıs ayına kıyasla %15,4 ve yıllık bazda %1,2 artışla 167,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %3,8 düşerek 769.929 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,1 artarak 833,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 159.087 mt ile yıllık %11,6 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 98.185 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 61.128 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
159.087
|
142.613
|
11,55
|
59.713
|
59.535
|
0,3
|
İngiltere
|
98.185
|
116.387
|
-15,64
|
6.791
|
24.173
|
-71,91
|
Irak
|
61.128
|
92.444
|
-33,88
|
5.669
|
3.565
|
59,02
|
ABD
|
58.030
|
16.863
|
244,13
|
3.970
|
6.682
|
-40,59
|
İsrail
|
48.942
|
33.437
|
46,37
|
6.382
|
5.789
|
10,24
|
Belçika
|
40.245
|
75.341
|
-46,58
|
8.245
|
9.735
|
-15,31
|
Kanada
|
24.496
|
21.000
|
16,65
|
3.058
|
3.491
|
-12,4
|
Avustralya
|
22.952
|
7.211
|
218,29
|
1.360
|
1.242
|
9,5
|
İtalya
|
18.323
|
27.104
|
-32,4
|
4.114
|
6.820
|
-39,68
|
Gürcistan
|
17.479
|
23.538
|
-25,74
|
3.027
|
3.642
|
-16,89
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: