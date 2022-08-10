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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %3,8 düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 12:02:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %12,5 artış ve yıllık %14,5 düşüşle 150.635 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mayıs ayına kıyasla %15,4 ve yıllık bazda %1,2 artışla 167,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %3,8 düşerek 769.929 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,1 artarak 833,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 159.087 mt ile yıllık %11,6 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 98.185 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 61.128 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

159.087

142.613

11,55

59.713

59.535

0,3

İngiltere

98.185

116.387

-15,64

6.791

24.173

-71,91

Irak

61.128

92.444

-33,88

5.669

3.565

59,02

ABD

58.030

16.863

244,13

3.970

6.682

-40,59

İsrail

48.942

33.437

46,37

6.382

5.789

10,24

Belçika

40.245

75.341

-46,58

8.245

9.735

-15,31

Kanada

24.496

21.000

16,65

3.058

3.491

-12,4

Avustralya

22.952

7.211

218,29

1.360

1.242

9,5

İtalya

18.323

27.104

-32,4

4.114

6.820

-39,68

Gürcistan

17.479

23.538

-25,74

3.027

3.642

-16,89

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Profil Boru Uzun Ürünler Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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