Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %3,8 düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 12:02:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %12,5 artış ve yıllık %14,5 düşüşle 150.635 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mayıs ayına kıyasla %15,4 ve yıllık bazda %1,2 artışla 167,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %3,8 düşerek 769.929 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,1 artarak 833,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 159.087 mt ile yıllık %11,6 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 98.185 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 61.128 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 159.087 142.613 11,55 59.713 59.535 0,3 İngiltere 98.185 116.387 -15,64 6.791 24.173 -71,91 Irak 61.128 92.444 -33,88 5.669 3.565 59,02 ABD 58.030 16.863 244,13 3.970 6.682 -40,59 İsrail 48.942 33.437 46,37 6.382 5.789 10,24 Belçika 40.245 75.341 -46,58 8.245 9.735 -15,31 Kanada 24.496 21.000 16,65 3.058 3.491 -12,4 Avustralya 22.952 7.211 218,29 1.360 1.242 9,5 İtalya 18.323 27.104 -32,4 4.114 6.820 -39,68 Gürcistan 17.479 23.538 -25,74 3.027 3.642 -16,89

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: