Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak ayında %16,3 düştü

Pazartesi, 21 Mart 2022 11:23:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %56 ve yıllık %16,3 düşüşle 72.264 oldu. Bu ihracatın değeri ise Aralık ayına kıyasla %56,1 düşüş ve yıllık bazda %26 artışla 81,13 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 13.252 mt ile yıllık %55,4 düşüş kaydeden Irak oldu. Irak’ı 9.556 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İsrail ve 7.337 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) Irak 13.252 29.677 -55,35 İsrail 9.556 7.593 25,85 ABD 7.337 220 3235 İngiltere 6.137 6.390 -3,96 Mısır 4.887 1.302 275,35 Avustralya 4.380 901 386,13 Almanya 3.371 5.160 -34,67 Kanada 3.057 3.047 0,33 Gürcistan 2.310 3.997 -42,21 Suriye 1.958 1.643 19,17

Ocak ayında Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: