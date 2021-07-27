Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Temmuz’da aylık bazda düştü

Salı, 27 Temmuz 2021 11:09:10 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Haziran ayında kaydedilen %82,5 seviyesine göre düşüş ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen %78,4 seviyesine göre artış göstererek %81,7 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Temmuz ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Haziran ayında kaydedilen %75,4 ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen %70,8 seviyesine kıyasla artarak %76,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Temmuz ayında %76,7 seviyesinde yer alarak, bu yıl Haziran ayında kaydedilen %76,6 ve 2020 yılı Temmuz ayında kaydedilen %70,7 seviyesine kıyasla artış gösterdi.