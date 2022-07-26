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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Temmuz ayında aylık bazda düştü

Salı, 26 Temmuz 2022 11:45:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen %82,1 seviyesine ve 2021 yılının Temmuz ayında kaydedilen %81,7 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %80,6 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74,9 seviyesine kıyasla ve 2021 yılının Temmuz ayında kaydedilen %76 seviyesine kıyasla düşerek %74 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %78,2 seviyesinde yer alarak, Haziran ayında kaydedilen %77,6 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen %76,7 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim 

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