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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat’ta aylık bazda arttı

Cuma, 25 Şubat 2022 11:11:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı Ocak ayında kaydedilen %80,1 seviyesine göre artış ve 2021 yılının Şubat ayında kaydedilen %80,7 seviyesine göre düşüş göstererek %80,5 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Şubat ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ocak ayında kaydedilen %74,5 ve 2021 yılının Şubat ayında kaydedilen %75,2 seviyesine kıyasla düşerek %73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Şubat ayında %76,6 seviyesinde yer alarak, Ocak ayında kaydedilen %77,6 seviyesine kıyasla düşüş ve 2021 yılı Şubat ayında kaydedilen %74,9 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa  imalat  Türkiye  |  benzer haberler »

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